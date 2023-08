¿Francia Raísa fue obligada a donarle a Selena Gomez? La actriz rompe el silencio acerca de su decisión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque todo parecía indicar que Francia Raísa y Selena Gomez tenían una de las amistades más sólidas del espectáculo, repentinamente todo se derrumbó y mucho se ha especulado de aquel trasplante que le hizo la actriz a la ex de Justin Biber, así que después de más de cinco años de haberle dado una segunda oportunidad de vida con su riñón, decidió romper el silencio.

Fue durante una entrevista que concedió al podcast Good Guy de Dear Media, donde la famosa de 35 años reaccionó a los comentarios que surgieron por esta acción que se dio en 2017, así como su relación con la cantante, pues aunque muchos le aplaudieron su buen gesto, también se ha dicho que fue obligada a hacerlo, rumores que crecieron con su distanciamiento, pero es algo que asegura está lejos de la realidad.

Recordemos que debido a las complicaciones de la enfermedad de lupus que padece Selena tuvo que someterse a un trasplante de riñón y Francia se lo dio, pero todo se derrumbó supuestamente cuando la intérprete de comenzó a abusar del alcohol, algo que evidentemente le molesto a la actriz y terminó por lastimarle que su documental autobiográfico mencionara que su única amiga del medio es Taylor Swift, razón por la que prefirió hacerle la ley del hielo.

He dicho esto antes. Simplemente lo sentí en mi corazón. Sabía que era compatible. Sabía que iba a suceder. Nadie me obligó a hacer nada. Surgió de la bondad genuina de mi corazón y he sido muy bendecida desde entonces", comentó acerca de la donación.

Al respecto de los ataques y los rumores de los que ha sido objeto luego de hacerse pública la situación que vivieron juntas, Francia aseguró: "Cada vez que pensaba en que mi nombre estaría en la prensa, nunca lo imaginé así. Siempre lo pensé desde la perspectiva de un actor... nunca en mi vida imaginé esto. Ahora, sé que ella y yo hicimos pública nuestra situación hace años y, sinceramente, teníamos que hacerlo, la prensa se enteró de la historia y queríamos contarla", añadió.

Finalmente, la La estrella de How I Met Your Father declaró a Ben Soffer y Josh Peck que no puede leer los comentarios acerca de las diferencias que tuvieron por el presunto abuso de alcohol, ya que de colgada de la fama no la bajaban entre otras cosas que realmente la hieren, pues solo ellas saben el vínculo que tienen y asegura que muchas veces tiene que desaparecer porque la gente es muy mala.

Alguien dijo: 'Oh, solo estás buscando atención porque tu carrera es un fracaso'", fue uno de los comentarios que la marcó.

Esta entrevista se da a menos de una semana de que Selena Gomez la felicitara por su cumpleaños, mensaje que le respondió y causó revuelo entre sus fans, pues todo parece indicar que han comenzado a dejar atrás sus diferencias y podría darse una posible reconciliación que derriba las teorías de sus detractores, quienes aseguraban nunca volverían a hablarse.

