Jeni de la Vega confiesa que intentaron pagarle por hablar mal de Eleazar Gómez, ¿Tefi Valenzuela?

Ciudad de México.- Después del escándalo que protagonizó Eleazar Gómez en 2020 tras haber violentado a su entonces pareja, Tefi Valenzuela, quien incluso lo demandó y por ello estuvo detenido por varios meses, ahora el actor ha intentado retomar su vida y seguir con sus proyectos de trabajo, aunque esto no le ha sido fácil y hay quienes se empeñan en machar su imagen.

Hace algunas semanas, la farándula quedó en shock luego de que circularan algunas imágenes en las que se le puede ver muy cariñoso con Jeni de la Vega, así que tras el revuelo que esto causó, la conductora rompió el silencio y en una entrevista exclusiva para TV y Novelas confirmó que se encuentran saliendo desde hace algún tiempo, aunque hasta ahora no ha consolidado un noviazgo.

Tal como era de esperarse surgieron muchas interrogantes acerca de si no teme a su pasado, pero la exintegrante de Enamorándonos fue clara al decir que todas las personas cometen errores y Eleazar ya pagó por los suyos, por lo que no ve justo que lo sigan señalando por lo mismo, así que destacó que con ella se ha portado como todo un caballero y dijo nunca verlo tener una actitud violenta hacia nadie.

Ahora, la pareja de famosos vuelve a dar de qué hablar, pues tras aparecer en el Senado de la República, donde obtuvieron algunos reconocimientos de la mano de Miguel Ángel Mancera, ambos aprovecharon las cámaras de la prensa para exponer que a partir de que se destapó que están juntos le han ofrecido dinero a Jeni para hablar mal del actor, algo que la tiene molesta y ofendida, así que envió un contundente mensaje.

Me han tratado de contactar ofreciendo cantidades de dinero para que yo hable mal, creo que es una persona que no tiene escrúpulos y cree que uno es igual. Eso me tiene muy ofendida y es una situación bastante incomoda".

Instagram @eleazargomez333

La también modelo no quiso revelar el nombre de la persona o del medio que quiso sobornarla para hundir a su galán, pero volvió a hacer hincapié en que todos los humanos nos equivocamos y no le parece que se la pacen juzgando: "No quiero hacer el chisme más grande, pero si quiero poner un alto a los medios y a la gente para que deje de criticar y de mandarme mensajes para ofender la relación que tenemos Eleazar y yo".

Por su parte, Gómez no se mostró sorprendido de que esto haya ocurrido, pues dice que a lo largo de las más de tres décadas que lleva trabajando en el medio no ha estado exento de señalamientos: "Se está luchando mucho por la igualdad de muchas cosas, pero creo que también el apoyar el bullying tampoco está bien, así como tratar de desprestigiar tanto mi carrera como vida que no es algo nuevo".

Finalmente, ambos indicaron que las cosas entre ellos van fluyendo de manera correcta, así que no descartan que próximamente hagan oficial su romance, aunque no tienen prisa ni quieren adelantar las cosas, pues prefieren ir lentos con pasos seguros, pero hasta ahora han logrado entenderse y comparten muchas cosas que los tienen más enamorados que nunca.

Fuente: Tribuna