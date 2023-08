Julissa, querida actriz de Televisa, sufre terrible accidente y Benny Ibarra da detalles de su salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz de Televisa y muy reconocida cantante, Julissa, recientemente ha despertado la preocupación del mundo del espectáculo tras sufrir un delicado accidente del cual resultó con una fractura de pierna, por lo que su hijo, el también actor y querido cantante, Benny Ibarra, en una entrevista con el programa Hoy dio detalles de su estado de salud y aclaro si está delicada.

Como se sabe, hace un par de días que se informó que la actriz de Atrévete a Soñar había sufrido un accidente, pues se había caído al trabajar, motivo por el cual desgraciadamente tuvo una fractura de pierna y despertó las preocupaciones entre sus millones de seguidores y colegas, debido a que hubo el rumor de que podría estar atravesando por una crisis en su salud después de este momento y que estaría algo delicada.

Es por ese motivo que Ibarra al presentarse la noche del pasado martes 1 de agosto a la alfombra roja para el estreno e inicio de temporada de la obra de teatro, La Casa de Bernarda Alba, de la cual fue el padrino e invitado de honor, la prensa no dudo en cuestionarle sobre los problemas de salud de su madre y si era cierto que estaría más grave de lo que se querría decir al público con respecto a su fractura.

Ante este hecho, el famoso cantante de Si Puedo Volverte a Ver dejó muy en claro que su madre está bien, por lo que no dudo en desmentir por completo que aparentemente se encuentre muy enferma como se dice y pide que no se crean todo lo que informan cuando no proviene de la propia familia, pues a veces todo lo magnificaban cuando no había mayor problema en realidad con respecto al rema del accidente.

Por este motivo es que declaró que pese a que se cayó y sufrió una fractura de pierna, se encuentra perfectamente bien de salud y de ánimos, aclarando que a sus 79 años y con una lesión como la que tuvo, obviamente está convaleciente pero como lo estaría cualquiera en esa situación, con los cuidados que recomiendan los doctores para que sane adecuadamente y lo más rápido posible, siendo contundente que todo está bien.

Con respecto al tema de la tan famosa obra de teatro musical, el exintegrante de Timbiriche señaló que se Julissa encuentra muy feliz y alucinada de que regresen formatos que a ella la hicieron tan famosa, afirmando que está apoyando este movimiento desde su convalecencia y siempre iba a estar a favor de que no se pierdan grandes obras de teatro, concluyendo con la admiración que ella siente por ello.

