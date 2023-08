Karely Ruiz quiere hacer estallar la red con ardiente colaboración con 'Babo' de Cartel de Santa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La guapa y polémica influencer, Karely Ruiz demostró estar dispuesta a todo con tal de consentir a su público y estallar la red, es por eso que se encuentra trabajando en su próxima colaboración para la famosa plataforma de suscripción, donde no piensa dejar dar nada a la imaginación con un video en el que expondrá hasta el último poro de su piel, a través de ardientes escenas.

Karely no estará sola, sino con la compañía de 'Babo' de Cartel de Santa ya que aunque esto comenzó como un simple rumor, la propia regiomontana confirmó que trabajarán en un clip que próximamente estará disponible, aunque no quiso ahondar en detalles se espera que sea algo bastante subido de tono y quienes deseen tener acceso al material tendrán que pagar su suscripción.

Es importante destacar que esta no sería la primera vez que el cantante busca a Karely para uno de sus videos, pues cuando grabó el tema Shorty Party, también la invitó pero no aceptó dado que en ese momento se encontraba en una relación y por respeto prefirió no hacerlo, ya que el contenido que tenían que hacer era muy explícito, pero ahora que volvió a la soltería no le teme al éxito y está dispuesta a facturar.

ESPECIAL

Según sus declaraciones, el esperado video podría salir a la luz en los próximos días, lo que ha generado gran expectativa entre los seguidores de ambos artistas, pero será necesario estar atentos a sus redes sociales para no perderse este esperado estreno que se espera sea todo un éxito, pues por separado les ha ido muy bien con el material que comparten en la famosa plataforma.

Esto no es algo nuevo para ninguno de los dos, pues el intérprete de Todas Mueren por Mí sube imágenes en las que muestra todo, mientras que Shorty Party causó revuelo al mostrarse teniendo intimidad con una de las modelos y expone sus ya famosas perlas, mientras que Karely también posa con poca ropa y le han filtrado videos exclusivos que también son subidos de tono.

Sin duda, se espera que esta colaboración sea toda una bomba y supere las que han realizado previamente, así que tendremos que esperar para más detalles, pero desde ahora muchos han mostrado estar dispuestos a pagar lo que sea con tal de ver sus escenas, por lo que se espera que obtengan ganancias millonarias con su trabajo, aunque las criticas tampoco han faltado por el hecho de exponer sus cuerpos.

Fuente: Tribuna