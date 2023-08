Kimberly Flores rompe el silencio y revela las causas de la muerte de su sobrina Yuribi Gómez

Ciudad de México.- La esposa del vocalista de La Trakalosa de Monterrey, Kimberly Flores consternó a sus millones de seguidores y al mundo del espectáculo al anunciar el sensible fallecimiento de su sobrina Yuribi Gómez de 23 años, a quien consideraba una hija más y su partida la ha tenido bastante afectada, razón por la que no había estado tan activa en sus redes sociales.

La empresaria llevaba semanas contando que el estado de salud de la joven era delicado, dado que se encontraba en terapia intensiva e incluso llegó a pedir donadores de sangre en variadas ocasiones; sin embargo, no pudieron salvarla y mucho se especuló alrededor de las causas de su deceso, así que un poco más tranquila decidió aclarar la situación y desmintió que se haya tratado de una cirugía estética, sino una negligencia médica.

Fue a través de un live en su cuenta oficial de Facebook, donde devastada platicó que Yuribi llevaba varios días sintiéndose mal del estómago y con fiebre, pero no pensaron que fuera algo tan grave y fueron al médico general, donde le dieron inyecciones, pero su salud lejos de mejorar empeoró al grado de tener sangrados, lo cual les encendió las alertas.

Después, de un día para otro las fiebres no pararon y me dijo que le estaba sangrando la nariz, de hecho hasta me mandaba fotos. Le sangraba la nariz y sus piecitos, sus manos se empezaron a llenar de puntitos rojos. Me dijo que le bajó cuando no le tenía que bajar y cuando me dijo que le faltaba la última inyección que le había mandado el doctor, empezó a vomitar un líquido verde con puntitos rojos", contó la guatemalteca.