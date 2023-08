"Me siento mucho mejor": Mariana Echeverría reaparece tras anunciar que perdió un segundo bebé

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Fue el pasado 18 de julio cuando la actriz y conductora de Televisa, Mariana Echeverría, informó a través de las redes sociales que, luego de mucho haber intentado, estaba esperando a su segundo bebé, el cual dijo, se trataba de un bebé arcoíris debido a que antes había tenido que atravesar la pérdida del que se esperaba, fuera el hermanito de Lucca; sin embargo, las cosas no salieron como la pareja esperaba ya que la famosa confirmó el 31 de julio que también había perdido a este bebé.

Con la difusión de un comunicado de prensa a través de la red social Instagram, la integrante del programa Me caigo de risa reveló a sus millones de seguidores que tanto ella como el portero del América, Óscar Jiménez, estaban pasando por un momento difícil por lo que pidió al público darles privacidad para poder afrontar al perdida de su segundo bebé; sin embargo, la conductora reapareció a través de la misma red social con un mensaje de agradecimiento tanto a sus amigos como seguidores por las muestras de cariño.

Foto: Instagram

Creo que por segunda vez estoy aplicando la frase de un día a la vez. Creo que la primera vez que la apliqué fue cuando nació Luca que no sabía a qué me enfrentaba, a la maternidad y decía: ‘Un día a la vez’ y ahorita lo estoy aplicando. Hoy me siento mucho mejor que ayer", dijo.

La famosa usó las historias de Instagram para romper el silencio sobre la pérdida de su bebé el cual esperaba con muchas ansias. Incluso, fue enfática en que a raíz de haber subido el comunicado de prensa donde adelantaba que ya no seria madre, más mujeres que han atravesado por un evento similar le mostraron apoyo y esto es lo que le ayudó a poder reaparecer en las plataformas digitales. Cabe decir que aunque se meterá visiblemente conmovida, su tomo de voz y semblante se muestra más tranquilo.

De repente con esta situación solo nosotras sabemos lo que pasamos así que mucha fuerza a todas, muchas gracias y les mando un abrazo fuerte a todas".

A modo de concluir con este mensaje, Mariana Echeverría adelantó que a pesar de haber atravesado por una segunda pérdida, sus labores no se detendrían y dijo, sería gracias al apoyo de sus compañeros y claro, unas cuantas risas que retomaría su rutina. Previo a esta postura, dejó claro que en adelante tenía una razón para salir adelante, es decir, su hijo Lucca quien nació en 2020 y al cual buscaba darle un hermano.

Foto: Instagram

El show debe continuar, yo creo que un poco de risas, del público, de su cariño, me va a caer muy bien. También ver a mis hermanos disfuncionales".

Hasta el momento, el portero del América no se ha pronunciado por los recientes hechos que aquejan a su familia ya que basta decir, sólo Mariana Echeverría es la única que ha aparecido ante el público y reveló no sólo en la noticia de la pérdida del embarazo si no también cómo se siente en la actualidad. No se sabe cuándo la actriz retomará sus actividades pero internautas celebraron que se mostrara de nueva cuenta de las plataformas digitales e incluso abordar a esta situación con más calma.

En el pasado la actriz había confirmado a ver tenido que pasar por varias dificultades para poder conseguir un embarazo. En diversas entrevistas, Mariana Echeverría confirmó que únicamente cuenta con una trompa de Falopio y es por este motivo que se ha tenido que someter a tratamientos médicos para convertirse en madre, los cuales funcionaron tres varios obstáculos y con ello ella esperaba poder hacer su familia más grande.

Fuente: Tribuna