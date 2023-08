Niurka Marcos indignada con la producción de 'LCDLFM' por no invitarla a visitar a Emilio Osorio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México está a punto de llegar a su fin, así que la producción ha decidido consentir a los concursantes con la visita de algunos de sus seres queridos con la intención de motivarlos y que entreguen todo en lo que resta del encierro, pero al parecer Emilio Osorio tendrá que conformarse con unas cartas y Niurka Marcos está furiosa.

A través de una de sus historias de Instagram, la 'Mujer Escandalo' confesó que la televisora la contactó a través de su mánager, con el motivo de pedirle unas cartas de ella y los hermanos de Emilio, las cuales le serían entregadas el viernes, algo que la dejó muy molesta y no se guardó nada a la hora de resaltar que hay favoritismos.

Recordemos que el primero en ver a su familia fue Poncho de Nigris, quien recibió a su hijo, luego Sergio Mayer a su nieta, Wendy Guevara a su mejor amigo y recientemente Nicola Porcella a su madre, así que Niurka está ofendida de que su hijo no pueda tener a alguien, pero quizás esto es consecuencia de sus actos ya que se dice que está vetada del programa por todo el escándalo que ha causado.

'Mamá Niu' se ha convertido en tendencia desde que arrancó la temporada, pues se ha dedicado a comentar lo que sucede en el reality, pero eso no es todo ya que ha expuesto supuestos fraudes de la producción, trampas y favoritismos, además de arremeter contra la productora Rosa María Noguerón, asegurando que tiene un romance con Jorge Losa y que por eso era salvado con las pruebas de líder.

Evidentemente, esta campaña de desprestigio no ha sido del agrado de los ejecutivos y la cubana no ha sido tomada en cuenta para las galas, ni tampoco le dieron un espacio en las fotografías de la historia de Emilio, así que todo parece indicar que no es requerida para la visita familiar y posiblemente acuda Juan Osorio, quien ya ha participado en otras dinámicas con su hijo.

No obstante, la vedette espera que al menos dejen que su hijo Kiko ingrese a la casa para compartir con su hermano, pero puede que su petición no se cumpla ya que ha puesto en mal al programa en variadas ocasiones, pero tendremos que esperar a ver qué sucede, pero si no le cumplen a Niurka seguro hará toda una revolución en las redes, pues ya demostró que no le importa que su hijo este en la competencia para dar su postura.

