Ciudad de México.- La famosa y reconocida influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, recientemente se lanzó contra Nicola Porcella, al cual tachó de ser un "parásito inservible", por lo que el famoso actor y deportista peruano anunció que ya han terminado su romance tan polémico y sonado por todos lados, dentro de La Casa de los Famosos México, dejando a sus millones de espectadores sorprendidos ante este hecho.

Sin duda alguna algo de lo que más le ha dado su gran éxito al tan famoso reality show de 24 horas es el nacimiento del shippeo Wencola, el cual es debido a la relación entre Porcella y Guevara, dado a que ella desde el primer día dentro de la casa demostró tener una fuerte atracción hacia Nicola, el cual poco a poco ha ido sintiendo lo mismo, incluso cuando su madre, Fiorella Porcella, fue de visita al programa, él la presentó como su esposa.

Pero, desde hace poco tiempo que la integrante de 'Las Pérdidas' ha dejado en claro que ya no quiere una relación con el deportista, incluso volvió a expresar sus sentimientos hacia Marlon Colmenarez, dejándole un mensaje con botellas que decía "Te Amo", algo por lo que fue severamente criticada, dado a que el público al exterior han señalado que no le conviene y Nicola sería un mejor partido para ella, incluso sus amigas lo han expresado fuerte y claro.

Nicola y Wendy. Internet

Lamentablemente para sus seguidores, el Wencola ha llegado ha su final, debido a que el exparticipante de Guerreros 2020 y Nicola la noche del pasado martes 1 de agosto tuvieron una discusión en la que ambos dijeron que ya no estaban interesados, incluso la influencer le dijo al galán que era un "pen... que se enamora y se desenamora solo", que ella ya no lo quería, a lo que él respondió que tampoco, que su relación por su parte estaba terminada.

Ante este hecho, el reconocido actor y polémico político, Sergio Mayer, le dijo a Wendy que como Nicola ya era finalista ya no la necesitaba y por eso es que la dejaba, a lo que Guevara dijo que estaba feliz pues era un "parásito inservible" un "mueble" que no hacía nada más que llevársela dormido y por eso a ella le daba alegría no tener que estar más con él, haciendo reír a los presentes en ese momento, incluso a Porcella, pues ambos estaban bromeando y jugando.

Por este motivo es que el polémico regiomontano, Poncho de Nigris, entre risas se volvió un periodista para hacerles preguntas de su separación, a lo que Wendy bromeó diciendo que él era de los amarillistas que no confiaba en sus preguntas, mientras que Nicola decía que ya al tener su lugar asegurado en la final no necesitaba de Wendy, la cuál le decía que era un "pobre pen..." y que se parecía mucho a Jorge Losa, el eliminado más reciente del reality show.

Fuente: Tribuna del Yaqui