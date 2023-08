¿Pati Chapoy? 'El Capi' Pérez humilla a poderosa conductora de TV Azteca y ejecutivos lo reprenden

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso presentador y polémico comediante, 'El Capi' Pérez, acaba de dejar a sus miles de seguidores completamente sorprendidos, debido a que recientemente reveló que fue reprendido por ejecutivos de TV Azteca, debido a que este con su comedia humilló a poderosa conductora en vivo de Venga la Alegría, misma que lo habría acusado y por la que fue castigado, ¿acaso se trata de Pati Chapoy?

Como se sabe, el reconocido presentador desde hace más de una década que oficialmente comenzó su carrera en la TV, debutando dentro de la empresa del Ajusco, siendo Échele Primo su primera oportunidad en el medio del espectáculo como conductor, pero aunque la conducción es uno de los papeles en las que más se ha destacado, también es muy famoso por su oscuro sentido del humor y la comedia que realiza con este, la cual lo ha llevado a tener diferentes peleas.

Y ahora, hace un par de horas que el reconocido presentador estuvo en el programa de Turbulence Drag Queen y 'La Burrita Burrona', en donde confesó que pese a que se dedica a parodiar a sus colegas dentro de la empresa del Ajusco, no todos están felices con ello y se metió en problemas, mencionando que su más reciente inspiración resultó ser la famosa y reconocido presentadora, Rocío Sánchez Azuara, la cual al parecer tendría mucho poder dentro de la televisora.

'El Capi' recibe regaño por parodia. Internet

Esto debido a que le cuestionaron si ha estado involucrado en chismes de oficina a lo que el presentador de La Resolana confesó que: "Yo estuve involucrado en un chisme, una vez, hicimos una parodia, ya ven mis parodias cero llevadas, hice una parodia de una señorona, Rocío Sánchez Azuara, a quien le mando respeto y un beso", declarando que lamentablemente no le gustó para nada la manera en la que llevó las cosas.

Según lo informado por Pérez: "La parodia no le gustó, y no tiene nada de malo que no le gusten, ella se quejó con los altos mandos, me hicieron una cita con los altos mandos, un careo", asegurando que tuvieron una larga conversación en la que ella también estuvo involucrada, por lo que: "Ahí me dijo, lo que me merecía y soporte, ya no volvimos a hacer más parodias de ese programa. Eso fue hace como 5 o 6 años de ese programa".

Finalmente el reconocido colega de la famosa presentadora, Kristal Silva, al hablar con respecto a su programa La Resolana y los escándalos de este, señalando que: "Desde que empecé a hacer la Resolana, tuve un compromiso, sin importar a quien incomodo o de que me haga enemigos", afirmando que no va a detenerse mientras que tenga público y sus jefes le permitan mantener este programa al aire.

El Capi habla de Rocío. Twitter

Fuente: Tribuna del Yaqui