¿Se acabó el amor? Tras 'La Casa de los Famosos', Issabela Camil habla de su divorcio de Sergio Mayer

Ciudad de México.- Una vez más el controversial actor Sergio Mayer se encuentra metido en la polémica y es que su participación en La Casa de los Famosos México ha dado mucho de qué hablar. Recientemente la famosa esposa del habitante, Issabela Camil, compartió públicamente que ella estaba en contra de ver a su marido en este proyecto y explicó si podría divorciarse de él luego de ver su comportamiento ante las cámaras.

El galán de novelas como La madrastra, La fea más bella, Juro que te amo, Un gancho al corazón y Abismo de pasión ha hecho fuertes confesiones durante su participación en el reality de Televisa, como su deseo de estar con dos personas a la vez. Al respecto de esta íntima revelación, Camil dijo que no le molesta y compartió sus razones en una entrevista con TVyNovelas: "No me incomodó, creo que no puedes enojarte por lo que otra persona piense o quiera, si él tiene ese pensamiento qué padre, pero no se le va a cumplir".

La villana del melodrama Vencer el desamor también salió a defender con uñas y dientes a Sergio por todos los ataques que ha recibido debido a la personalidad que está mostrando dentro de LCDFL México: "No me han gustado los ataques, si hace una cosa, le tiran; si hace otra, también; si pierden, es culpa de él… ¡por Dios!, es tan obvio que su inteligencia, valentía y el amor que le está demostrando la gente, no lo soportan, no lo pueden digerir".

Y sobre si para ella ha sido difícil que su marido esté tan expuesto con su participación en el reality liderado por Galilea Montijo, Issabela aseguró que ella no la ha pasado tan mal como cuando Sergio incursionó en el ambiente político y fue funcionario público: "Eso es muy complejo, ahí sí es otro tema, pero esto no, esto es farándula, perdón, esto es nada para mí, nada qué ver", expresó la también modelo de 54 años.

Además, la hermana de Jaime Camil compartió que en la vida real, Mayer es igual de frontal que como lo ha hecho dentro del reality: "A mí, como su esposa, Sergio me ha dicho cosas fuertísimas y lo único que ha causado con eso es que yo he crecido". Y además del profundo amor que siente por el exintegrante de Garibaldi, Issabela compartió que admira a su marido: "Yo lo admiro, lo respeto, me encanta lo que está haciendo, creo que ha jugado limpio, frontal, pienso que es un gran estratega y ha sabido cuidar a su equipo con garras y dientes".

Y debido a que en el pasado estuvieron a punto de firmar el divorcio, la actriz rubia compartió que en este momento está más unida a Sergio que nunca y por ello ya desea volver a verlo en casa: "Ya lo extraño mucho y mis hijas también, de repente me dicen que ya quieren que regrese su papá, que ya lo extrañan y sí, ya nos está pesando", dijo la también actriz de cine y teatro.

Fuente: Tribuna