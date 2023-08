Sin dinero y enfermo: Actor de Televisa es hospitalizado; lo reportan grave y piden ayuda para gastos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido intérprete de telenovelas, quien cuenta con 38 años de carrera en Televisa, tiene muy preocupados a todos sus admiradores y fans debido a que este martes 2 de agosto se reportó que había sido hospitalizado y que se encuentra grave. Se trata del querido Roberto D'Amico, llegó a las filas de la televisora de San Ángel desde la década de los 70's tras abandonar su natal Argentina.

El oriundo de Buenos Aires realizó su primer melodrama para el Canal de Las Estrellas al lado de Ana Marín y Héctor Bonilla y se trató de La Pasión de Isabela. Después se sumó a otros elencos como Senda de gloria, El vuelo del águila, La antorcha encendida, Gotita de amor, Rayito de luz, Niña amada mía, Yo amo a Juan Querendón, Antes muerta que Lichita y la última fue Mi camino es amarte en 2022.

El también actor de exitosas obras de teatro en estos momentos no la está pasando nada bien debido a que su amiga Susana Alexander acaba de informó que se encuentra hospitalizado debido a diversos problemas de salud. Y como no cuenta con el apoyo de Asociación Nacional de Actores (ANDA), la actriz y escritora pidió apoyo económico para ayudar a su amigo: "Todo suma. Ayudemos al actor Roberto D'Amico que se encuentra en el Hospital Obregón con Covid, neumonía y una fuerte infección en vías urinaria, su caso es muy delicado".

Tras detallar que el histrión de 77 años se encuentra muy grave, fue cuando Susana le pidió a sus decenas de seguidores que la apoyen a recaudar fondos para apoyarlo: "Me atrevo a pedirles de su apoyo para mi amigo, el señor Roberto D'Amico, que está enfrentando una difícil crisis de salud. Si puede ayudarnos, con lo que esté en sus posibilidades, les estaré eternamente agradecida", escribió.

Susana Alexander compartió vía historias de Instagram una imagen del querido Roberto junto con su mensaje para pedir apoyo económico para él, seguido de las cuentas bancarias a donde pueden hacer los depósitos: "Se ha elevado la cuenta del hospital, no tiene seguro, ni ayuda de la ANDA. Cualquier aportación es bienvenida, ya sea anónima o no. Muchas gracias", agregó la artista. Hasta este momento se desconoce si el estado de salud del argentino ha mejorado o no, pues Susana no ha vuelto a realizar ningún comentario al respecto.

Fuente: Tribuna