Ciudad de México.- A lo largo de este año, el querido comediante, Adrián Uribe se ha convertido en noticia por cuestiones positivas, ya sea porque está esperando a su segunda hijo con la guapa modelo brasileña Thuany Martins, así como por lo exitosos de sus proyectos como lo fue la gira por todo Estados Unidos de Chavo Rucos Shows; sin embargo, parece que detrás de toda esta felicidad, la vida del intérprete del 'Vitor' estaría cubierta por la sombra de una terrible crisis económica.

La noticia salió a la luz gracias al programa de farándula de Miami, Chisme No Like, donde presentaron una investigación sobre un fuerte problema monetario que acosaría al comediante; resulta ser que Adrián Uribe fue demandado por despido injustificado de un grupo de músicos que trabajaban para él. Derivado de este pleito legal, el actor tuvo que enfrentarse a diversos problemas; mientras tanto, la deuda que tenía con estas personas no hizo más que acrecentarse.

De acuerdo con información del mencionado medio, actualmente, el comediante de La Hora Pico debe alrededor de 6 millones 341 mil 849 pesos mexicanos, cabe señalar que esta cifra cubre únicamente el tema del despido injustificado, más prestaciones. Supuestamente, Adrián habría intentado ampararse e incluso se aseguró de contratar a un buen bufete de abogados para defenderlo, pero lo único que han logrado es ganarle tiempo.

Adrián Uribe debería una gran cantidad de dinero

Lamentablemente, parece ser que no habrá salvación para Adrián Uribe, puesto actualmente, es inevitable que el actor pague la deuda: "A estas alturas ya no hay manera de revertir nada. Debido al estatus del juicio, no hay forma en que se salve de pagar", mencionaron en Chisme No Like. Y es que, según algunos informes, este pleito legal no es algo nuevo en la vida del actor de Infelices por siempre, puesto sus problemas habrían comenzado desde hace 7 años.

Esta situación ya comenzó a sacarle factura a Adrián Uribe, quien actualmente está esperando la llegada de su tercer hijo, puesto según algunos informes, las autoridades ya embargaron una de sus propiedades, ubicada en Jardines del Pedregal, la cual tiene un costo de 100 millones de pesos, pero ésta aún se encuentra en su periodo de evaluación, por lo que la deuda aún no ha sido saldada.

De acuerdo con algunos informes, el actor aún debe una suma cercana a los 2 millones de pesos, por lo que se cree que la propiedad anteriormente mencionada no será la única en ser embargada. Los conductores de Chisme No Like declararon que éste último adeudo será cobrado del embargo de un inmueble que es realmente importante para el comediante: "Será una propiedad que, dicen, le va a doler más que todas", declararon.

