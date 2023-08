Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora Andrea Legarreta sorprendió a todos debido a que la mañana de este miércoles reapareció en el programa Hoy a solo unos días de anunciar la muerte de su madre, doña Isabel Martinez. Tras su participación en el matutino, la también actriz platicó con la prensa a las afueras de Televisa y se sinceró sobre el difícil momento que atraviesa tras despedirse de su 'Chabelita', quien perdió la vida el pasado domingo 30 de julio en su casa de Acapulco.

Sobre las causas de muerte de su madre, Andy relató que la señora tenía tiempo enfrentando diversos problemas de salud: "Ya llevaba un rato batallando, tenía fibromialgia, y el medicamento de la fibromialgia le quitaba el dolor, pero le generaba nauseas, entonces luego empezó a comer poco, tenía una delgadez muy marcada porque a parte había sido operada en dos ocasiones, tuvo divertículos, le quitaron parte del intestino, pero eso fue hace años, simplemente fueron cosas que se fueron sumando".

La también empresaria de 52 años contó que incluso previo a su reciente cumpleaños, celebrado el pasado 12 de julio, hubo una situación que la hizo presentir que se acercaba el deceso de la mujer que le dio la vida y dejó sin palabras al público: "Cuando fue mi cumpleaños, dos días antes, (mi mamá) tenía mucho malestar, tuvo una oclusión intestinal, y esto no lo he compartido, pero cuando yo me despedí de ella, antes de que se cerrara la puerta, lo último que vi fue su carita, y su mirada, no sé si era su mirada o su alma a través de sus ojos, me hizo saber que ya no la iba a ver… mis hijas también lo sintieron", contó conmovida.

Crédito: Instagram @andrealegarreta

Posteriormente, Andrea explicó que la persona que la acompañó tras la partida de su mamá fue su hija Nina Rubín Legarreta, quien pudo estar presente en la íntima despedida que tanto ella, como su padre y hermanos, le dieron a su mamá: "Mi Ninita que estaba en casa me acompañó y ella vivió esa parte, vio a su abuela sin vida, vio como todos nosotros le pusimos música, la maquillé, porque ella era muy coqueta, le puse su perfumito que tanto le gustaba, le leímos la tarjeta que mi papá le escribió, que ya no pudo ver", relató.

Finalmente, Legarreta confesó que por el momento no piensa volver al musical Timbiriche Vaselina, pues su personaje representa todas las emociones que por el momento no puede externar: "No sé todavía, mi personaje Frenchy es muy alegre, muy juguetona, muy bromista, y muy sonriente, no sé, quizás si regrese". También explicó que pese a los momentos de dolor, su padre Juan Legarreta está de buen ánimo: "Mi papi hay momentos que llora como niño… y aún así es un hombre muy fuerte".

Y es que él fue quien la animó a regresar a Hoy: "Me dijo 'mamita, tenemos que seguir adelante porque a tu mamá no le va a gustar ni que yo me quede en mi casa, en mi recámara sentado, ni que tú y tus hermanos se queden sin continuar luchando por la felicidad, por nuestros sueños'", expresó Andy. Asimismo, platicó que su hija Mía Rubín también es toda una profesional y ayer martes ya regresó a trabajar: "Mía ayer tuvo la fortaleza para irse al show de Cumbia Machine".

Fuente: Tribuna y YouTube Berenice Ortiz