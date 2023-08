Comparta este artículo

Estados Unidos.- De nueva cuenta el famoso y reconocido cantante del pop, Michael Jackson, está dando mucho de que hablar, pues después de 14 años de su muerte, lamentablemente un juez de los Estados Unidos tomó la decisión de reabrir casos de abusos sexuales que tuvo en vida el intérprete, en contra de dos de sus empresas, MJJ Productions Inc. y MJJ Ventures Inc., que podrían dar un giro inesperado.

Como se sabe, Jackson fue denominado como 'El Rey del Pop' debido a sus grandes éxitos y su manera de bailar, marcando un antes y después en el estilo del pop, pero no solo su talento en la música lo que lo hizo tan famoso, sino que también porque fue acusado en múltiples ocasiones de haber abusado sexualmente de menores de edad, usando sus empresas, especialmente las dos mencionadas anteriormente.

Ahora, después de más de una década fallecido y de que se imputaran los casos en el pasado, se acaba de revelar que una corte de apelaciones en California tomaron la decisión de reabrir esos casos, pues aparentemente tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de California fallaron a favor de los demandantes contra MJJ Productions Inc. y MJJ Ventures Inc., las empresas de las que el cantante era el único accionista.

Los nombres de los acusados son Wade Robson y James Safechuck, dos hombres que acusaron que cuando eran unos niños el cantante los violó por varios años, además de que los empleados de las empresas antes mencionados fueron cómplices de estos abusos, señalando que ellos debieron de protegerlos y no lo hicieron, hecho que fue imputado en abril del 2021, cuando un juez señaló que no había responsabilidad y que no podían responder legalmente a las denuncias dado a que Michael había fallecido en junio del año 2009.

Pero ahora, ambos casos fueron reabiertos debido a que se estableció una nueva leu en California en el que se amplió el alcance temporal de los casos de abusos sexuales, lo que permitió al tribunal retomarlo, por lo que hace un par de días el Tribunal dictaminó que las corporaciones antes mencionadas sí debían responder legalmente y que no estaban excusados de responsabilidades, dado a que los abusos fueron por parte del dueño y sí debieron de protegerlos del creador de Billie Jeans.

Por otro lado, los abogados que cuidan del patrimonio del intérprete de The Way You Make Me Feel, Jonathan Steinsapir, lanzó un comunicado sobre lo que está pasando, en donde afirma que cree en la inocencia de su fallecido cliente y que la demanda carece de argumentos, afirmando que la justicia no los motivaría, sino que sería "únicamente por el dinero".

