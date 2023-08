Alma Cero desmiente a Edwin Luna y aclara que nunca ha mencionado a sus hijos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Alma Cero volvió a estar en medio de la polémica debido a las declaraciones de su exesposo Edwin Luna, quien la acusó de aprovechar cualquier oportunidad para intentar hacerlo quedar mal y atacar su familia, razón por la que habría decidido cancelar de última hora su presentación musical en el programa Hoy.

Resulta que ambos fueron invitados por la producción para promocionar sus respectivos proyectos; sin embargo, no fueron notificados de que podían coincidir en el foro, lo cual ofendió al cantante y a su actual esposa Kimberly Flores, razón por la que decidieron marcharse, dejando colgado al matinal que ya tenía organizado el tiempo con las secciones que iban a cubrir cada uno.

Por esta razón se les acusó de ser poco profesionales y el intérprete de Borracho de Amor indicó que siempre han buscado evitar a toda costa encontrarse, principalmente por las declaraciones que la actriz ha dado, resaltando que ellos no necesitan hablar de terceros para acaparar reflectores y mucho menos meterse con niños.

ESPECIAL

Alma Cero lo desmiente

En una reciente entrevista, la estrella de Lagunilla Mi Barrio indicó que nunca se habían encontrado en algún otro lugar, pero de su parte no tiene problema con ello, pues sabe que los dos son figuras públicas y merecen ser invitados a programas u alfombras, pero le parece absurdo que hayan creído que era un plan de Hoy para causar controversia y levantar el rating.

Televisa y las grandes empresas tienen muchas cosas que gestionar y arreglar antes que buscar rating por un problema doméstico, por lo que no creo que haya sido por ahí. No somos tan importantes".

Algo que negó rotundamente es haberse metido con sus hijos como aseguran: "Me gustaría aclarar que siempre me he negado a declarar en entrevistas cuando se ve involucrado un menor, porque para mí los niños son sagrados y hablar de ellos nunca va a pasar. Alma Cero tiene códigos y ese es el primero", aseguró.

¿Por qué terminaron Edwin Luna y Alma Cero?

Según contó Alma Cero, el cantante de la nada le pidió el divorcio, pero no lo hizo de la mejor manera, pues asegura que la amenazó con una pistola para que no volviera a buscarlo ni nada, revelando que llegó pasarle varias infidelidades y chantajes, pero fue ese el motivo por el que pusieron punto final a su relación y como ella no se guardado nada a la hora de hablar de lo que vivió a su lado, él prefiere evitarla a toda costa.

Otro factor que influyó en su quiebre fue Kimberly Flores, dado que a dos meses de haber contraído nupcias tuvo una gira por Guatemala, donde la conoció y apenas anunció su divorcio cuando ya se estaba presumiendo junto ella, por lo que se dijo que fue la tercera en discordia en su relación.

