'Bomba' en la Realeza: Príncipe Harry y Meghan Markle estrenan trailer de serie en Netflix

Estados Unidos.- El Príncipe Harry y su tan conocida esposa, Meghan Markle, de nueva cuenta están dando de que hablar y acaparando cientos de titulars en los Estados Unidos, pues acaban de estrenar trailer sobre la nueva docuserie del reconocido exroyal en Netflix, la cual es otro pasaje a uno de los momentos de su vida más importantes para él y que le dieron paz, ¿acaso es otra 'bomba' contra la Realeza?

Como se sabe, fue en el mes de enero del año 2020 cuando los duques de Sussex conmocionaron al mundo entero al haber anunciado que decidieron dejar su puesto dentro de la familia real, alegando que se sentían rechazados por su propia familia y brindaron varias entrevistas que dejaron muy mal parados a todos los miembros, especialmente con Oprah Winfrey, a la cual le dijeron que hicieron comentarios racistas en contra de su primer hijo.

Y aunque se pensaba que la Corona solo debería de preocuparse por lo dicho en las entrevistas, la realidad fue completamente diferente, pues la pareja sacó su propia docuserie sobre su vida como miembros senior en Netflix, titulada Meghan y Harry, además de que el exroyal lanzó un libro de sus memorias Spare, las cuales hablaron sobre muchos temas detrás de lo que se ve al público, destrozando la crianza de su familia paterna.

Y ahora, después de casi un año del lanzamiento de ambas cosas, una vez se ha anunciado que el hijo del Rey Carlos III sacará una nueva docuserie, la cual será estrenada el próximo 30 de agosto, pero para fortuna de sus familiares, esta será sobre los Juegos Invictus, que del próximo 9 al 16 de septiembre se realizará una nueva edición de esta en Düsseldorf, 10 días después del estreno de este proyecto.

Como se sabe, el hijo menor de Lady Di fue el fundador de este gran evento deportivo en el año del 2014, el cual se basa en darle una nueva oportunidad y propósito a los veteranos de la guerra que han tenido que ser amputados de un miembro, que padecen enfermedades o tengan lesiones tras servir a su país y para darle mayor exposición a lo que hacen, en el 2022 un equipo grabó gran parte de lo que suceden en estos juegos y recobraron testimonios de los participantes.

Y estando a tan solo unos cuantos días del estreno, la plataforma de streaming lanzó el primer trailer, en el que Harry aclara que no se enfocan en las lesiones de los veteranos, sino en su lucha por seguir, junto al discurso que dio, en el cual expresó que: "Es aquí, en los Juegos Invictus, donde te das cuenta de que, sea lo que sea lo que te pasado, ha sido el trampolín que te ha impulsado al siguiente nivel. Si tu objetivo era enorgullecer a tu país, lo has conseguido. Si tu objetivo era hacer feliz a tu familia, lo has conseguido. Sois gente con algo que ofrecer, con resistencia, con fuerza. Tenéis un corazón invencible".

