Ciudad de México.- A finales del mes de julio, la exitosa conductora de Televisa, Andrea Legarreta, sacudió al mundo de la farándula, después de que reveló que su adorada madre, Isabel Martínez, perdió la vida de manera sorpresiva, mientras se estaba preparando para celebrar su aniversario de bodas junto al padre de la también actriz. Si bien, la exesposa de Erik Rubín no ha escondido el dolor que la afligió la pérdida de su madre, esto no significó que se sumergiera en una depresión.

A casi 4 semanas del fallecimiento de Doña Isabel, Andrea Legarreta logró estremecer a sus miles de seguidores después de compartir una noticia relacionada a su padre, quien el día del fallecimiento de la señora Martínez, le preparó un collar y un arreglo de flores, el cual le dejó en su hogar, justo antes de irse al gimnasio. ¿Pero qué fue lo que pasó con el progenitor de la padre de Mía y Nina Rubín?

Andrea Legarreta se despidió de su madre a comienzos de este año

Resulta ser que el día de ayer, sábado, 20 de agosto, el señor Juan Legarreta fue a disfrutar de la obra de Vaselina: El Musical, producción en la que Andrea se encuentra interpretando el papel de 'Frenchie'. Como era de esperarse, la conductora del matutino de Televisa no dejó pasar esta oportunidad sin tomar una fotografía justo a lado de su padre, a quien se le ve vestir una chaqueta color miel y una camisa blanca.

Por su parte, Andrea Legarreta está caracterizada, por lo que luce su encantadora peluca color rosa y su vestido color mental, atuendo que es utilizado por 'Frenchie' dentro del musical. Como se mencionó anteriormente, Andrea se mostró emocionada por la visita de su padre, hecho que le hizo saber a sus millones de seguidores en Instagram con un largo mensaje de amor para el señor Juan.

"Hoy me vino a visitar el más guapo del mundo!! Mi precioso ojitos de cielo y pelito de nube!! Mi corazón estalla de alegría y mi alma está muy feliz amorcito lindo!! Gracias por venir papito precioso!! Gracias por esa dosis de amor y felicidad que me das!! Eres mi ejemplo de fortaleza y amor a la vida… Que día más lindo tuvimos… Lleno de amor infinito…"

Pero esto no fue todo, ya que, Andrea se encargó de recordar a su madre, Doña Isabel Martínez, destacando que no solo su padre fue a visitarla al Centro Cultural Teatro 1, sino que también su madre fue a verla. Asimismo, la presentadora reveló que, aunque aún continúa sufriendo la muerte de su progenitora, esto no es un pretexto para que ella deje de ver la vida de una manera mucho más positiva.

"Y mi mami estuvo presente y siempre lo estará… Que bonito celebrar y honrar la vida de nuestra Chabelita, siguiendo adelante de la manera más positiva, a pesar del dolor de extrañarla con toda el alma… Que lindo seguir adelante así… Justo como ella quiere… GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS… Por cada instante… Gracias por lo que sembraron en mi, mis amores eternos!! Te amo papito lindo!! Más allá de nuestra propia existencia!! Infinito!! Juntos hasta la eternidad!! #amorinfinito."

Cabe señalar que Andrea Legarreta no es la única estrella que ha tenido que enterrar a uno de sus familiares en este año, ya que, en el mes de abril, Maribel Guardia tuvo que despedirse de su hijo, José Julián Figueroa, que perdió la vida por un infarto fulminante producto del Covid-19. Por otro lado, Verónica Gallardo sufrió la muerte de su esposo, Robert Alexander 'El Gringo', era un famoso youtuber mexicano.

