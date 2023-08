Emilio Osorio se despide de sus apellidos para debutar con nuevo nombre artístico

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México se convirtió en todo un fenómeno de la televisión, logrando acaparar la atención de la audiencia como en años no había sucedido, por lo que se convirtió en una importante plataforma para los que pasaron por sus filas ya que la exposición mediática que tuvieron los está ayudando a conseguir nuevos proyectos en sus respectivas carreras.

Sin duda, para Emilio Osorio este reality show fue determinante ya que pudo mostrar que puede destacar en el medio artístico por su talento y carisma, sin importar que es hijo de dos figuras importantes como lo son Niurka Marcos y el productor Juan Osorio, es por eso que después de ver el revuelo que causó con su participación le gustaría dejar atrás el peso de sus apellidos para presentarse con un nuevo nombre artístico.

Fue en una entrevista exclusiva con Mara Patricia Castañeda, donde el joven cantante reiteró sus deseos de que la gente lo reconozca por su propio trabajo, por eso ve importante que dejen de identificarlo como 'el hijo de', así que piensa utilizar como carta de presentación el sobrenombre que le pusieron dentro del programa, dado que es algo con lo que se siente identificado.

Emilio 'Halcón' es como ahora quiere ser reconocido, dado que así lo bautizaron en el 'Team Infierno' por su habilidad para camuflarse ante sus rivales y volar para compartir todo de lo que se había enterado: "El 'Halcón' ya lo voy a meter de ahora en adelante y ya voy a quitar el Osorio y el Marcos", expresó el también actor.

Otro de los motivos por los que quiere tomar esa decisión es que su familia le compartió que el público así lo pedía: "Lo decidió la gente y lo decidió el infierno. La neta es un nombre con el que me siento súper chido y me siento muy arropado cada vez que lo dicen. Si me siento feliz, pues ya, lo hago", explicó.

Esta transición que quiere hacer Emilio va muy en serio, pues confesó que ya lo registró como su nombre artístico oficial y todo gracias a sus fans que así lo pidieron: "Salí con otro nombre, ya soy 'Halcón'… ya registré 'Emilio Halcón'", aunque esta decisión se convirtió en tema de debate entre algunos internautas, pues mientras algunos le aplaudieron, otros lo tomaron como un acto de inmadurez.

Algo que es una realidad es que Emilio Osorio lleva tiempo tratando de hacer su propio camino en la industria, dado que a lo largo de su carrera no le han faltado críticas y cuestionamientos acerca de su carrera, debido a que para algunos los trabajos que ha llegado a tener los ha obtenido gracias a sus padre y no a su talento, aunque él se ha empeñado en demostrar lo contrario y como primer paso quitó a su padre de representante.

