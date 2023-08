Horóscopos de Mhoni Vidente: Esto te deparan los astros para el arranque de la semana

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una semana más ha llegado a su fin y con ello un nuevo comienzo nos espera. La astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente te dice qué es lo que te depara en temas de salud, dinero y amor para este domingo 20 de agosto del 2023. No salgas de casa sin saber cuál es tu fortuna y sobre todo, qué puedes hacer para que inicies la semana 'con todo'. Toma en cuenta que estamos por vivir una luna creciente y además ha comenzado la era de virgo, se avecinan cambios positivos para todos los signos zodiacales.

Aries

Todos pasamos por malas rachas, así que no te agobies, al final todo ciclo se cierra y en tu caso así será. Si alguien no está dispuesto a colaborar contigo o darte su apoyo, es mejor que te despidas y abras las puertas a quienes sí van a sumar contigo. Si estas pensando en un mejor trabajo o hasta te preguntas cuándo llegará el amor, este cambio de ciclo también será favorecedor para ti.

Tauro

No ignores tu intuición pues ahora está más despierta que nunca. Si alguien te invita a hacer algo inesperado o lo que siempre te había dado miedo realizar, confía en que saldrá de la mejor manera. Te ayudará a tener una perspectiva diferente que permitirá que tu mente tome las mejores desiciones.

Géminis

Debes aflojar más las riendas, no estar tan a la defensiva porque ers tú mismo el que se pone el bloqueo. Analiza bien qué es lo que quieres y qué puedes hacer para conseguirlo. Si te sientes en un laberinto, entonces déjaselo al tiempo, que pronto te dará una sorpresa que te ayude a sentirte bien en todos los aspectos.

Cáncer

El proyecto que has estado visualizando y que no se te va de la mente es momento de aterrizarlo. Acércate a quienes consideras podrían ayudarte a impulsarlo pues además de salir a tu favor, también te servirán para salir de los problemas económicos. Ya no te endeudes para evitar estar en este círculo vicioso. Si tienes pareja, cuidado podría estar cerca un embarazo pero si es lo que deseas, muchas felicidades.

Leo

A todos nos da una temporada de nostalgia pero parece que actualmente tú estas más cerca de sentir decepción. Planea hacer algo con tus amigos que ellos te inyectarán la energía que sientes ya perdiste. En el aspecto amoroso, tu pareja y tu se llevan mejor que nunca, así que busca qué es lo que les funciona para que la armonía los acompañe más tiempo.

Virgo

A todos nos preocupan los asuntos de dinero y ahora puede que estés pasando por una racha donde sientas que no llegas a fin de quincena, además que hay gastos fuertes por hacer. Calma que lo mejor que puedes hacer es buscar dar solución a los más urgentes, ocúpate antes de preocuparte. El emprendimiento es una buena opción para iniciar. Las malas rachas no son eternas, estás a poco de superarlas.

Libra

No te desanimes si hay cambios al tu alrededor. Deberás trabajar en adaptarte de la mejor forma posible. Si parece que todos tus problemas se han hecho más grandes, recuerda que solo es cuestión de percepciones y si calmas tu mente, hallarás la manera de solucionar todo. Cuida mucho tus finanzas, podría presentarse una emergencia que requiera de una fuerte inversión.

Escorpio

Estas muy introspectivo y eso no es malo, pues analizar desde tus sentimientos hasta la manera en la que buscas manejar tu futuro te ayudará a tomar desiciones acertadas. Solo recuerda que para tener fortuna será necesario que analices todo con la cabeza más que con el corazón. Aguas con las tentaciones de todo tipo, podrías salir lesionado en el aspecto sentimental.

Sagitario

La popularidad es algo que últimamente te ha perseguido y a todos nos gusta disfrutar de esta atención extra. Úsala a tu favor y destaca en todos los aspectos que te rodean, en especial en el trabajo porque se avecina una buena racha que claro está, también beneficiará tus finanzas personales. Ojo con las envidias, habrá quien busque mantener tus pies sobre la tierra pero no de buena manera.

Capricornio

Ya disfrutaste de la fiesta y hasta de algún exceso, ahora toca el turno de escuchar a tu cuerpo y enfocarte en hacer algún deporte que te ayude a regresar a ese balance que, si no encuentras, afectará tu salud, específicamente tu talla. El amor te sonríe y si estás en pareja, ambos descubrirán cosas nuevas que sin lugar a dudas fortaleza el vinculo entre los dos.

Acuario

Definitivamente hoy es un día feliz y lleno de energía. Aprovéchalo para hacer cosas buenas, ya sea ordenar tu entorno, desempeñarte de manera profesional o bien, buscar avanzar en la escuela. Los asuntos del corazón fluyen como no lo habías visto antes y hasta las relaciones con tu familia serán maravillosas.

Piscis

Das muchas cosas por hecho y esto es lo que más te ha afectado. Si tienes pareja, piensa en renovar la relación, no olvides esa 'chispa'. La comunicación hoy será crucial. En el trabajo, todo marcha bien: podrías recibir un ascenso o conseguir el empleo que tanto habías soñado. Agradece por todas las bendiciones que recibiste, si no olvidas la gratitud, todo seguirá igual por un buen rato.

