La Isla 2023: Lista completa de participantes del reality de TV Azteca, ¿cuándo estrena?

Ciudad de México.- La cuenta regresiva arrancó para el regreso de La Isla, el primer reality de supervivencia que presentó TV Azteca y que logró conquistar a la audiencia con seis temporadas consecutivas, razón por las que se tienen grandes expectativas y se ha revelado la lista completa de los participantes que estarán poniendo a prueba sus habilidades en esta ocasión; aquí te dejamos los detalles.

Desde hace algunos días, la televisora ha ido destapando su casting y páginas dedicadas a las filtraciones han terminado de dar la información que trae de cabeza a los fans del formato, pues hay gran variedad en edades, así como profesiones, desde actores, influencers, deportistas, hasta empresarios que estarán viviendo bajo las mismas y adversas condiciones que sus rivales.

Para quienes no vieron el programa o no recuerdan cuál es la dinámica del juego, el grupo de seleccionados tienen que sobrevivir en medio de la nada y para alcanzar beneficios que pueden ayudarles a que su estancia sea más cómoda deben ganar rudas pruebas con las que pueden obtener alimentos, así como su hogar, desde playa baja que es lo más austero, hasta la alta que es una especie de hotel en la que no la pasan tan mal.

El juego es en equipos que representan un color diferente y están divididos entre famosos, celebridades y desconocidos, aunque al llegar la fusión todo se vuelve individual y cada quien pelea por su propia cuenta con la intención de ganarse el título y el premio monetario que en esta ocasión no han revelado de cuánto se trata.

¿Quiénes son los participantes?

Entre los primeros confirmados anunciaron al deportista Gualy Cárdenas, así como a la ya reconocida estrella de realitys Anahí Izali, los actores Irving Peña y Julieta Grajales, al igual que la conductora Natalia Valenzuela, aunque no son los únicos y aquí te dejamos la lista con todos los nombres:

Fede Del Real

César Doroteo

Gamaliel Hernández

Maite Olalde

Alexia García

Betsabe Montaño

Andres Tejeda

Ana Barrera

Carlos Trejo

Armando Araiza

Jacky Nava

Julio Camejo

Brenda Zambrano

¿Quién es el conductor?

De nueva cuenta Alejandro Lukini llevará la batuta de esta aventura, aunque esta vez lo hará desde los paisajes de Turquía, a diferencia de emisiones pasadas en las que se realizaban las grabaciones en República Dominicana, por lo que habrá un giro importante, nuevos circuitos y mucho drama. El estreno será el próximo 28 de agosto, a partir de las 08:30 de la noche, a través de la señal de Azteca Uno, no te puedes perder

Fuente: Tribuna