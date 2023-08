Comparta este artículo

Estados Unidos.- De nueva cuenta en Hollywood acaban de vestirse de un triste luto, debido a que se reportó que el el reconocido actor, Ron Cephas Johns, mejor conocido por su papel en This Is Us, por desgracia falleció a los 66 años de edad debido a una terrible enfermedad en sus pulmones, que se dice lo aquejaban desde hacía mucho tiempo y contra los cuales luchó constantemente.

Hace unas cuantas horas que los representantes del famoso actor anunciaron que lamentablemente a sus casi siete décadas de edad había perdido la vida, después de haber luchado una complicada batalla con problemas en sus pulmones, y aunque no mencionaron que tipo de mal los aquejaba, señalaron que tenía bastante tiempo padeciendo de dicha enfermedad, a través de un comunicado oficial.

Johns tuvo una trayectoria de 28 años de carrera, dado a que tras haber estudiado dramaturgía no consiguió en seguida una oportunidad, por lo que fue chófer de un camión, saltando a la fama cuando tomó el papel de 'William 'Shakesapare' Hill' en la serie de This Is Us estrenado en el año 2016, que ahora se reproduce en Disney Plus y Prime Video, por la que logró dos Premios Emmy por mejor actor de reparto.

Pero aunque es su papel más importante y reconocido, no fue el único, pues también estuvo en la obra Ricardo III, de William Shakespeare, también estuvo en The Public Theater y otras en el Off Broadway, mientras que en el cine estuvo en filmes como Acordes y Desacuerdos, de Woody Allen, en Half Nelson, junto a Ryan Gosling, en el musical Across the Universe y el más reciente Yo soy Dolemite, al lado de Eddie Murphy y Wesley Snipes.

Es por ese hecho que en el mensaje de despedida que compartieron en honor al reconocido actor, se mencionó una de las mejores cualidades de él y lo mejor que era trabaja a su lado, señalando que: "A lo largo de su carrera, cualquiera que tuvo la suerte de conocerlo sintió su calidez, belleza, generosidad, amabilidad y corazón", destacando que sería sumamente extrañado por familiares y amigos.

Cabe mencionar que aunque el famoso actor falleció, aún tiene pendiente un estreno, debido a que formó parte de la serie Genius MLK/X, que esta próxima a su estreno, misma que se basa en la relación que tuvo Martin Luther King Jr. con Malcolm X, donde él va a interpretar a Elijah Muhammad, líder de la Nación del Islam desde 1934 hasta su fallecimiento en 1975, que se espera sea todo un gran éxito.

