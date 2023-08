Maryfer Centeno analiza polémico video de Marlon Colmenarez, ¿domina a Wendy Guevara?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de Wendy Guevara ha sonado mucho en los medios de comunicación debido a su triunfo en La Casa de los Famosos México, pero en los últimos días ha estado en medio de la polémica debido a su amistad con Marlon Colmenarez, la cual ha provocado que muchos fans arremetan en su contra y amenacen con quererle retirar su apoyo.

Todo esto se debe a que consideran que el venezolano se está aprovechando de ella para ganar fama, además de que piensan que quiere quitarle su dinero, debido a que lo conoció mientras él trabajaba como acompañante en un bar, lo cual le ofende y asegura que su amistad es auténtica, razón por la que subió un video que ha generado mucha polémica.

Después de recibir una ola de críticas y ataques, mismos en los que incluso participaron amistades y familiares de Wendy, Marlon decidió romper el silencio y frente a las cámaras indicó que no piensa dejarse más, por lo que estará respondiendo del mismo modo a todo lo que le digan, además de que aprovechó para aclarar que no recibió dinero por ir a apoyar a Wendy Guevara y que no necesita quitarle nada.

ESPECIAL

Maryfer Centeno analiza el video de Marlon Colmenarez

Fue tal el revuelo que causó dicha publicación que la experta en expresión corporal, Maryfer Centeno decidió desmenuzar lo que vio a través de sus expresiones, desde si fue sincero, hasta si es un figura que tiene un poder de dominio ante la líder del clan de 'Las Perdidas'; aquí te compartimos todo lo que dijo.

Para arrancar la perito indicó que la actitud de Marlon fue siempre mostrando una gran indignación, pues no podría asimilar que las amigas de Wendy lo pusieran como blanco de críticas, por lo que es contundente cuando indica que no quiere que le hablen por obligación ni por quedar bien con su compañera de clan.

Guevara no estaría de acuerdo con todo lo que dijo su amigo, debido a sus cambios de postura, pero según la grafóloga la lealtad que se tienen ambos sería a prueba de todo, por lo que a sus fanáticos les tocaría soportar su amistad, aunque en estos momentos es algo que la tiene tensa: "Es leal y le guarda incondicionalidad a Marlon".

Por otro lado, la forma en que mira Marlon Colmenarez a la influencer sí es dominancia: "Es una persona dominante que parece estar acostumbrado a llevar el control de una relación", aseguró Centeno a la vez que indicó que Wendy confía plenamente en él, por lo que ve lejano que puedan separarlos.

Fuente: Tribuna