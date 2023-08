"Me he deprimido": Yeri Mua habla de las duras críticas que ha recibido por su físico

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa influencer, Yeri Cruz Varela, mejor conocida como Yeri Mua abrió su corazón con Paola Rojas, a quien le compartió lo difícil que ha sido lidiar con las críticas en redes sociales, donde a pesar de tener más de 11 millones de seguidores no han parado de cuestionar cada uno de sus movimientos y de burlarse acerca de su aspecto físico.

La veracruzana admite que si bien ha ganado cosas maravillosas a partir de que saltó a la fama, las inseguridades han estado a la orden del día, debido a las comparaciones y a los juicios a los que se ha visto sometida, razón por la que al cumplir 19 años decidió comenzar a modificar su cuerpo con cirugías estéticas, incrédulamente creyendo que con eso se iban a solucionar sus problemas.

Es muy complicado no dejarte llevar por lo que te dicen a tan corta edad. Desde chica que empecé en redes me han puesto peros a mi físico, a mi imagen, a mi rostro, por eso siempre he sentido la presión social de quererme ver perfecta o si no se burlan, me hacen memes y me critican".

A sus escasos 21 años, la creadora de contenido se ha sometido a seis cirugías estéticas con las que buscó realzar su belleza, entre las que destacan una rinoplastia para afilar su nariz, liposucción y aumente de busto, pero a pesar de todo lo que ha hecho a veces pasa por momentos en los que la depresión se hace presente, así que ha decidido recibir ayuda de la mano de especialistas.

Las operaciones no curan nada en tu cabeza. Muchas creen que la solución esta cuando te operas, pero no es cierto, es cuando empiezas a trabajar tus problemas de autoestima".

Yeri Mua cree que ella y todos hemos sido víctimas de los estereotipos, debido a que los medios de comunicación han impuesto los estándares acerca de lo que supuestamente es bello, así como que los feos no pueden ser felices, en su caso ver el éxito de las Kardashians fue lo que la motivó a querer operarse.

A pesar de que es una de las estrellas a las que más han tundido, Yeri asegura haber aprendido a tomar fuerza y no dejarse rendir ante los comentarios mal intencionados, tanto que ahora es capaz de burlarse de sí misma: "Creo que soy de las que más critican en redes sociales, pero he aprendido a ser fuerte y no tomar importancia, por eso luego me burlo de mis propias inseguridades.

Respecto al mensaje que está dando a sus fanáticos al tratar de seguir esos estándares de los que habla, la llamada 'Bratz Jarocha' confiesa que no le gusta tener esa responsabilidad, así que prefiere decir que no sigan su ejemplo y que se limiten a ver lo que hace en su día a día, pues su intención no es que las chicas busquen ser como ella, pues reconoce que aunque prácticamente lo tiene todo sus vacíos no se han llenado por completo.

