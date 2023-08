Comparta este artículo

Ciudad de México.-La Casa De Los Famosos México terminó el pasado domingo, 13 de agosto, momento en el que Wendy Guevara y Nicola Porcella se coronaron con el primer y segundo lugar respectivamente, pero según información brindada por Poncho De Nigris, esto se pudo lograr gracias a él y es que, sin su intervención, posiblemente, el concursante peruano no habría llegado a la recta final del concurso.

Todo salió a la luz hace unos días, momento en el que exBig Brother transmitió un video en vivo en el que contó que él se percató de que la caja con el paso automático la gran final sería arrojado del lado de 'La Barby' Juárez, por lo que le pidió al exfutbolista que se moviera de lugar para que pudiera quedarse con el premio. Según información del regiomontano, él se percató de que, durante el corte comercial, se veían unas manos del lado en el que estaba la boxeadora.

Poncho reveló que, al ignorar qué posición ocupaba Nicola Porcella al exterior de la casa, decidió ayudarlo y decirle que creía que el boleto ganador lo enviarían del lado de 'La Barby', cosa que no le parecía extraña, porque ella era la única sobreviviente del team cielo, así que la producción buscaría asegurar que alguno de los integrantes del equipo contrario continuara dentro de la competencia para crear discrepancia.

"Yo vi que salían manos en el primer corte comercial y le dije a Nicola que la caja premiada era la uno, yo quería que pasara Nicola a la final directo, no sabía si él estaba fuerte afuera o no, entonces le digo ‘mira w... allá está la Barby Juárez’, y es que me puse a poner atención porque yo sentía que se lo iban a querer aventar a ella para que pasara a la final y así hubiera problema y pleito entre nosotros, entonces le digo ‘va a salir de aquel lado’."

Como ya todos saben, esta no es la primera vez que Poncho De Nigris participa en un reality show de este tipo de formato, por lo que es fácil que logre notar este tipo de factores y aprovecharlos para su beneficio, tal y como lo hizo presuntamente para ayudar a Nicola. Aunque el esposo de Marcela Mistral no lo dijo como tal, es posible que la 'Barby' fuera consciente de que ella se llevaría el premio, esto debido a que resaltó la reacicón de la atleta, quien se mostró evidentemente molesta al ver que no se quedó con la caja ganadora.

"Luego pues que la gana Nicola y la Barby se enojó y que reclama, pero no m..., querían beneficiarlos y eso sí es cierto, se sabe por producción y se sabe por contenido."

Como ya todos saben, al final del día Nicola Porcella se pudo hacer con el pase directo a la final de La Casa de los Famosos México, pero no solo eso, sino que hasta logró desbancar a Poncho De Nigris y a Sergio Mayer, dos de los participantes más polémicos del reality show y quienes constantemente tenían campañas organizadas por la audiencia para ser expulsados a través de redes sociales, cosa que no pudieron lograr.

Cabe señalar que, cuando Nicola ganó la caja con el boleto ganador, surgió la teoría de que fue la propia producción quien se encargó de hacerle llegar el boleto al peruano, esto debido a que unos días antes, el atleta llamó la atención por sufrir un presunto abuso sexual en el interior del reality show. Según algunas personas de la audiencia, Porcella habría negociado su ingreso a la final a cambio de no demandar al programa y a los participantes, aunque esto jamás pudo comprobarse.

