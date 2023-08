René Franco lanza indirecta para Apio Quijano por decir que no repartirá su premio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Apio Quijano ganó una de las pruebas de líder en La Casa de los Famosos México y junto a ese privilegio un automóvil último modelo, el cual había prometido vender para repartir el dinero con algunos de sus compañeros, promesa que decidió cancelar debido a que no le parece justo hacerlo después de todos los malos comentarios que recibió, además de que la producción se lo habría pedido.

El integrante de Kabah hizo pública su decisión a través de un live en su cuenta de TikTok, algo que no le pareció muy buena idea al conductor René Franco, quien lanzó un sutil pero contundente mensaje criticando su actitud, pues asegura haber estado en una situación similar y no Haber hecho tanto ruido al respecto.

A través de Twitter, el famoso presentador comentó que también se había ganado un coche durante su estancia en Big Brother VIP, pero que ahora no lo tenía porque lo había vendido para comprarse un coche mejor, algo que no estuvo pregonando ni pidiendo opiniones, por lo que de manera sarcástica se cuestiona si hizo bien o no.

Cuando estuve en BB me gané un auto. Tardaron un buen rato en dármelo, me lo dieron, lo vendí a un coleccionista (era un MG) y completé para una Odyssey, de Honda. Pero nunca hice un video, ¿hice mal?", escribió.

La réplica del conductor de Es de noche y ya llegué recibió una ola de críticas de parte de los internautas, quienes destacaron que tiene un ego muy grande y que si no lo anunció en su momento fue porque no existían las redes sociales: "¿Por qué todo quieres que se trate de ti?", "En el periodo jurásico no existían las cámaras para grabar y menos las redes", "¿Dónde ibas a colgar el video, acaso Hotmail?", fueron algunos de los mensajes que recibió.

Twitter @ReneFranco

Fiel a su estilo, Franco respondió con mucha ironía a los mensajes de algunos de sus detractores, desde que se iba a "flagelar" para "regresar más humilde", hasta reconociendo que la regó al subir ese mensaje. No obstante, lo que es una realidad es que no tuvo buena conexión con Apio ya que en las galas del reality lo tundió muy fuerte con sus comentarios, al punto que el cantante le pidió que sacara de su boca su nombre.

Respecto al premio que ganó el intérprete de La Calle de las Sirenas no se lo han entregado y podría tardar incluso meses para que llegue a sus manos, debido a que la empresa tiene que hacer todo un proceso y le pidieron al igual que Wendy Guevara que no lo repartiera ni cediera a otro de sus compañeros.

Fuente: Tribuna