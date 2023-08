Comparta este artículo

Ciudad de México.- Nadie puede negar que Wendy Guevara es la concursante de La Casa de los Famosos México que más contenido dio a lo largo de 10 semanas en el interior de la mansión, es por ello que, aunque ya era reconocida en los medios digitales, la realidad es que después de su participación, el público terminó aún más enamorado de la influencer y sumó a muchos más fans en su haber.

Como ya se sabía, el pasado sábado, 19 de agosto, se celebró una fiesta en nombre de Wendy Guevara en su natal León, Guanajuato, en la que se esperaba que fueran grandes personalidades del medio artístico, incluidos a los miembros del Team Infierno; sin embargo, las grandes faltantes de la noche fueron las dos amigas que estuvieron con la influencer desde un comienzo, Paola Suárez 'La Perdida' y Kimberly Irene.

Según algunos informes, ambas fueron invitadas, pero no pudieron presentarse a recibir a su gran amiga. Por su parte, Paola mencionó que aunque recibió una invitación para el evento, la realidad es que no podría asistir, no porque no quisiera, sino porque tenía un evento pendiente con la agencia que la contrató a ella y a la propia Wendy, y dado que tenía un contrato con ellos, no podía simplemente deslindarse.

"Yo no sé quién este organizando la fiesta de Wendy. A mí sí me invitaron a la fiesta, pero yo no voy a poder ir comadres porque yo el sábado tengo un evento. Entonces el evento es por la agencia donde yo trabajo con Kimberly y Wendy y pues obviamente se firma con contrato y pues no puedo faltar."

Paola Suárez no pudo asistir porque tenía compromisos previos

Según declaraciones de Paola Suárez, la persona que la invitó era alguien llamado Randal, quien se mostró sumamente insistente en que fuera a la fiesta, pero ella se negó en asistir, por otro lado, consoló a sus fans asegurando que, esto no era el final de su amistad con Wendy, puesto siempre podía visitarla después, sin la necesidad de tener que asistir a una fiesta de gran magnitud como la que se celebró ayer.

"Yo después que quiera ver a Wendy, yo voy a su casa convivo con ella, salimos a comer, salimos a jotear, hacemos unos videos y cada quien a su casa, como siempre le he hecho."

Pero Paola no fue la única que dejó en claro que no asistiría a la fiesta de Guevara, puesto su otra amiga, Kimberly Irene reveló que no acudiría, en su caso, sí se mostró mucho más transparente con el tema y dejó en claro que no deseaba ir a la celebración porque irían puras personas que únicamente apoyaban a Wendy por su reciente fama en el interior de La Casa de los Famosos México.

Asimismo, destacó que la persona que le estaba organizando la fiesta a la 'Perdida' no invitó a las personas que apoyaron a Wendy desde que no era tan conocida, como es el caso de los vecinos de su colonia, por otro lado, destacó que los únicos que acudirían a la celebración serían "gente hipócrita" que ni siquiera conocían a Wendy Guevara, hecho que parecía molestarle a sobremanera.

"Hay muchas personas que conocemos a Wendy realmente de su colonia, se los juro que ni alguna de las vecinas de donde vivía Wendy están invitadas. A esa fiesta va a ir pura gente ¡hipócrita! Así es la palabra, pura gente que ni se conocen."

Fuentes: Tribuna