Tras sufrir accidente y quedar marcado con una cicatriz, actor de Televisa reaparece

Ciudad de México.- Una regla no escrita del mundo de la actuación está en que los actores y actrices deben cuidar constantemente su aspecto físico, de esta manera pueden conseguir mejores papeles y mayor relevancia en el mundo de la farándula, pero... ¿qué pasa cuando, por algún accidente o hecho inesperado queda marcada la cara de una de las celebridades? A continuación descubrirás lo que le ocurrió a Diego Olivera.

Olivera es un actor de 55 años, originario de Buenos Aires, Argentina, quien pese a su edad continúa resaltando por tener una excelente condición física, es por ello que el medio TV Notas decidió acudir a él para descubrir cuál es su secreto para continuar luciendo tan bien para su edad; es entonces que el famoso reveló que, en realidad tiene una cicatriz sobre uno de sus ojos, producto de un accidente que tuvo frente a un ventilador.

La entrevista inició con el periodista, mostrándose maravillado por el gran aspecto de Diego, principalmente por su delgadez y por aparentar una edad un poco menor a la que en realidad tiene, a lo que el histrión reveló que su secreto yacía en comer sano, no en una dieta en específico, sino en comer cosas que sabía que le hacían bien, así como también declaró que tuvo que renunciar al pan, el azúcar y los alimentos excesivamente grasos.

Fotografía de Diego Olivera

Por otro lado, el actor de melodramas como Mentir para vivir, Hasta el fin del mundo, Corazón que miente, Mujeres de negro, En tierras salvajes y Vencer el pasado, reveló que suele ir a hacer ejercicio de manera constante, factor que considera importante para cuidar de la salud de su corazón, pero resaltó que la dieta es la parte más importante de un régimen saludable: "El ejercicio si no lo acompañas con una buena dieta, la verdad no sirve para nada."

Conforme la entrevista avanzó, el periodista cuestionó a Diego si, en algún momento, había decidido usar bótox, a lo que el histrión sorprendió respondiendo que sí, aunque lo hacía porque tenía una cicatriz en el ojo, la cual se hizo después de que intentó acomodar un ventilador, pero al final, el aparato se le vino encima: "Me dio cerca del ojo cuando quise ajustarlo porque hacía un ruido. Esto me pasó hace mucho. Estaba encendido, despacito iba, es una cuchilla, no me sacó el ojo de casualidad y a partir de ese momento tengo como una cicatriz rara que necesito todo el tiempo estar rellenando."

Según declaraciones del actor, él no se aplica el bótox por cuestiones de vanidad, sino porque la cicatriz tiene un "pliegue raro" que le resulta molesto, entonces requiere inyectarse constantemente para poder relajar esta parte de su cuerpo. También se mostró agradecido por no haber perdido el ojo, cosa que parece haber estado a punto de ocurrir: "Es que me molesta y el relleno me calma. Es una cicatriz que hace un pliegue raro, pero gracias a Dios la libré de no perder el ojo. Eso me abrió mucho el tema de la relajación con el bótox. Los accidentes caseros son los más peligrosos."

