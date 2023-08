Comparta este artículo

Ciudad de México.- No cabe duda de que este 2023 no es precisamente el año más feliz de varios artistas, quienes se han tenido que enfrentar a duros retos, tal es el caso de Maribel Guardia, quien tuvo que enterrar a su hijo de apenas 27 años o el de el trío de artistas Yahritza y su esencia, mismos que recibieron una cancelada masiva por parte del público mexicano después de que hablaran mal de la gastronomía del país.

Otra artista que está lidiando con duros retos es la querida conductora de diversos programas de televisión enfocados en el espectáculos, Verónica Gallardo, misma que hace apenas unas semanas tuvo que enterrar a su adorado esposo, Robert Alexander 'El Gringo', quien fuera su pareja por poco más de 26 años. Por si el dolor de perder a su esposo no fuera suficiente, la presentadora terminó con una fuerte deuda en el hospital en el que su marido estuvo internado.

Según se sabe, durante los últimos días, Verónica Gallardo ha estado lidiando con altos niveles de estrés, porque la mencionada deuda, la cual oscila entre los 100 mil pesos, asimismo el luto que ha tenido por su marido la llevó a desmayarse justo antes de empezar a transmitir un programa, afortunadamente, su hijo Patricio, pudo detener su caída y llevar a la comunicadora a recibir atención médica.

Fotografía de Verónica Gallardo y 'El Gringo'

La primera en dar declaraciones sobre lo ocurrido es la sobrina de Verónica Gallardo, Diana, quien declaró que Vero se puso mal de un momento para otro, también la disculpó argumentando que estos momentos no han sido nada fáciles para la presentadora, por lo que le envió un agradecimiento a la prensa, quienes han estado al pendiente de la salud de la excompañera de Juan José Origel: "Ustedes saben que esto no es fácil, mi tía no la está pasando bien por todo lo que está pasando con lo de mi tío y el estrés que trae. Les agradezco por no dejarla."

24 horas después de que trascendiera la noticia de la hospitalización de Verónica Gallardo, la propia presentadora publicó un video en su canal canal de YouTube, en donde declaró que estos días no han sido fáciles para ella, puesto el cansancio está a la orden del día, también se mostró preocupada por el susto que le provocó a su hijo y a sus sobrinas: "La verdad estoy muy cansada, tengo sueño. Mi pobres sobrinas y mi hijo se llevaron el susto de mi vida."

Verónica aclaró que el motivo por el que fue internada yace en que ella padece hipertensión desde hace 20 años y dado a los eventos recientes no ha podido tomarse su medicamento para controlar su presión de manera correcta, por lo que, de un momento a otro comenzó a sentirse mal, al grado en el que empezó a tener fallas en la visión y luego sintió cómo empezó a perder el sentido. Actualmente, la famosa se encuentra mucho mejor.

De repente, empecé a ver una señal de la presión alta, porque yo padezco de hipertensión desde hace 20 años, pero nunca me había pasado algo así, se me había olvidado tomar mi medicina. De repente empiezo a ver arañas, como puntitos negros. Me paro y me voy de lado, empecé a sentir como si anduviera en las nubes."

