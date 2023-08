Wendy Guevara finalmente da respuesta a los 'ataques' de Ferka en 'La Casa de los Famosos'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, recientemente se enteró de varias de las cosas que pasaron tanto dentro como en el exterior de La Casa de los Famosos México, por lo que finalmente dio una contundente respuesta a los ataques que le dijeron que lanzó la polémica actriz y presentadora de TV, Ferka, en su contra tras salir de dicho reality show.

Como se recordará, fue el pasado domingo 4 de junio que finalmente dio inicio la primera temporada del afamado reality show proveniente de Telemundo, momento desde el que todos se dividieron en equipos, los del tem 'Cielo' en el que estaba Ferka, y los del team 'Infierno' en el que estaba Guevara, teniendo que competir entre ellos para ver cual de los cuartos llegaba con la mayor cantidad de miembros a la final.

Desde ese primer momento la competitividad se hizo presente entre ambos equipos, especialmente los del team 'Infierno', el cual hizo historia al ser el primer cuarto que llegó casi completamente intacto a la gran final, y del cual salió su ganadora, la querida y famosa influencer de las redes sociales, quien desde un inicio comenzó a sospecharse que sería la ganadora, por lo que se dijo que varios le tenían mucha envidia, entre ellos María Fernanda Quiroz, nombre verdadero de Ferka.

El motivo detrás de que se le señalara, fue debido a que decían que dentro de la casa siempre le hizo gestos de desagrado y desprecio, que quiso colgarse de su fama para no salir y que además de que supuestamente habló mal de ella todo el tiempo que estuvo fuera al atacar constantemente a su equipo, pese a que hacía mayores referencias en contra de Poncho de Nigris y Sergio Mayer, a los que tachaba de machistas y misóginos.

Ahora, a una semana de que el reality llegó a su gran final y Wendy es ganadora, se ha estado instalando poco a poco a la realidad viendo lo que pasaba dentro de la casa y también fuera mientras ella estaba recluida y durante uno de sus en vivos su amiga, Paola Suárez le mencionó que habló mal de ella, además de que se burlaban de Jorge Losa por el simple hecho de ser su pareja, pues todos la odian por haberla tratado mal.

Ante este hecho, Guevara ignoró por completo que la exparticipante de Guerreros 2020 hablara mal de ella, demostrando que no le importaba, pero cuando le mencionaron lo de Jorge y su canción, la influencer no pudo evitar su deje de burla, señalando que no deberían de ser así con el muchacho, que él estaba muy inspirado cuando realizó la canción y enamorado, que lo dejaran ser, haciendo su clásica mueca que se volvió un sticker.

