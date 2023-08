Alexis Ayala y Cinthia Aparicio comparten imágenes de su romántica luna de miel en Brasil

Ciudad de México.- El actor de Televisa, Alexis Ayala sigue disfrutando de las miles del amor a dos meses de haber contraído nupcias con su ahora esposa Cinthia Aparicio, así que decidieron hacer un viaje para celebrar su unión y se encuentran disfrutando de las atracciones turísticas de Brasil, así lo han compartido desde sus redes sociales.

Desde hace algún tiempo querían escaparse al país sudamericano, así que ahora que tuvieron la oportunidad han disfrutado al máximo, desde nadar con delfines en el río Amazonas, pasear en bote, conocer el famoso Cristo Redentor y recorrer las calles de Río de Janeiro por helicóptero, así como romancear en un lujoso hotel.

Instagram @alexisayala

He aprendido contigo a ver el mundo diferente y lo digo en todos los sentidos. Me has llevado de la mano a vivir bonito, no me sueltes que yo no lo haré. Gracias por enseñarme, por tenerme paciencia y empatía, por tu amor, por tu respeto e impulsarnos a más", escribió el exintegrante de Solo Para Mujeres.