Britney Spears sube video privado con otro hombre en medio de su divorcio con Sam Asghari

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los fanáticos de Britney Spears están preocupados por la afamada cantante de Toxic, después de que se confirmó que, luego de 14 meses de matrimonio, su esposo, Sam Asghari, había solicitado el divorcio de la exchica Disney, pero esto no es todo, puesto el pasado domingo, la famosa rubia publico un video en el que se le ve publicando videos súbidos de tono, en uno de ellos sale en compañía de otro hombre.

Como ya todos saben, Britney ha causado polémica desde mediados de la década de los 2000, cuando la cantante de éxitos como I Wann Go colapsó en el interior de una estética, en la cual tomó una rasuradora y se rapó completamente el cabello. Tras ello, comenzaron a filtrarse noticias negativas de la que, hasta ese entonces, era conocida como la 'princesa del pop', como por ejemplo su adicción a las drogas, entre otras cosas.

Tiempo después, el padre de Britney, Jamie Spears, tomó la tutela completa de la cantante de Oops! I Did It Again, por lo que solo él tenía acceso al dinero y decisiones completas de la famosa, pero después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de que la rubia era abusada por su padre, quien le inyectaba sustancias peligrosas, así como también solía enviarla a cuestionables centros de rehabilitación, donde lejos de ayudarla, empeoraban su situación mental.

Britney Spears se separa de Sam Asghari

En el año 2021, Britney luchó por su libertad y la consiguió en un conmovedor momento mediático, meses después contrajo nupcias con Sam Asghari, de quien ya está en proceso de divorcio. Todo lo anteriormente mencionado sería suficiente para que los fanáticos de Britney se preocuparan, pero las cosas parecen haber tomado un rumbo mucho más sombrío, puesto parece ser que ya no existe nadie que pueda cuidar de la cantante.

Como muchos sabrán, durante su matrimonio con Sam, Britney estuvo publicando videos subidos de tono, los cuales se sabe, no eran del agrado de Asghari, mismos que dejó de publicar por unos meses, después de que saliera a la luz que Asghari estaría molesto por estos clips; sin embargo, ni bien se separó de él, volvió a compartir contenido para adultos en su cuenta de Instagram, donde se le ve cubrir se la parte superior únicamente con las manos y una sábana.

En el clip se ve que la cantante únicamente está vistiendo ropa interior rosada y unas maxibotas negras. Minutos después, Britney Spears compartió otro video en el que se le ve utilizando un vestido verde, pero no está sola, puesto un sujeto le está lamiendo la pierna. En dicho cortometraje, Britney aseguró que se fue a "jugar toda la noche", en referencia a que estuvo con el sujeto que aparece en la fotografía y otras personas.

"¡Cuando vas a encontrarte con un supuesto amigo y conduces una hora por pollo. Sabía que los paparazzi fueron alertados porque el automóvil en el que estaba nunca había sido usado... entonces, ¿cómo me siguieron? (...) Entonces, ¿qué hace una pe... como yo? ¡Me puse mi vestido verde y me presenté a mis amigos! ¡Invité a mis chicos favoritos y jugué toda la noche!".

Britney Spears publica video con otro hombre

Fuentes: Tribuna