Hija de Carlos Villagrán 'Kiko' destapa cómo reaccionó su padre tras diagnostico de cáncer

Ciudad de México.- Hace algunas semanas, la hija del querido comediante, Carlos Villagrán 'Kiko', Vanessa, reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama, motivo por el que prometió que se encargaría de hablar sobre su experiencia con la finalidad de poder apoyar a otras mujeres que también estén pasando por lo mismo. Si bien, durante este tiempo, la descendiente del actor de El Chavo del 8 ha mencionado que su progenitor ha sido un pilar fundamental en su proceso, la realidad es que se desconoce cómo fue que reaccionó cuando se enteró.

No fue sino hasta la tarde del pasado domingo, 21 de agosto, cuando Vanessa compartió una fotografía en compañía del actor, en la cual se le puede apreciar con una camisa color negra, unas medallas de oro y unos lentes oscuros. Es en dicha publicación de Instagram que la influencer mencionó la verdadera reacción de su padre al enterarse de que su hija fue diagnosticada con una de las enfermedades más temidas por el ser humano.

Según declaraciones de Vanessa, parece ser que estaban juntos cuando le entregaron sus resultados, pero rápidamente Carlos Villagrán se tuvo que marchar a trabajar. Ella asegura que no tomó esto a mal, puesto sabía que no se iba "por gusto", sino por cumplir con sus compromisos. Si bien, la noticia de que una de sus hijas tenía cáncer de mama parecía afectarle, el comediante habría decido tomar un camino inesperado.

Y es que, aunque cualquiera en su lugar pudiera sentir que el mundo se le viene encima, 'Kiko', quien en el pasado fuera vinculado con un niño mimado, tomó las cosas con la mayor madurez posible y decidió echarle "muchas ganas" a su trabajo, esto con la finalidad de poder apoyar a Vanessa con los fuertes gastos que tendría que asumir en un futuro. Vanessa escribió en su estado de Instagram:

"Te fuiste (no por gusto) cuando justo me detectaron cáncer, antes de irte me dijiste: 'Ahora voy a trabajar con más ganas para ayudarte yo te voy apoyar.'"