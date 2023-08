Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor y también reconocido cantante español, Miguel Bosé, recientemente lanzó un comunicado en sus redes sociales para confirmar el asalto a su casa, en el cual señaló que fue atado y amenazado al lado de dos de sus cuatro hijos, dando breves detalles de lo que sucedió, además de aclarar si es verdad que abandonará México después de estos terroríficos momentos.

Como se sabe, en Twitter el famoso reportero de seguridad, Carlos Jiménez, informó que varios hombres armados y encapuchados entraron al hogar de Bosé en la Alcaldía Álvaro Obregón, en donde señaló que ató al cantante a sus hijos y a los empleados del lugar, tras lo que los encerró en una habitación y se llevó joyas, dinero y objetos de gran valor, además de su camioneta suburban.

Tras esto el intérprete de Nena empleó las redes sociales para confirmar que el pasado fin de semana fue víctima de robo en su domicilio, donde también se encontraban sus dos hijos, Tadeo Bosé y Diego Bosé. A través de un comunicado, el famoso cantante explicó algunos detalles del incidente que padeció en su hogar, además de asegurar que, pese a este suceso, no piensa abandonar tierras aztecas.

El creador de Amante Bandido en su mensaje detalló que todo sucedió el viernes y que fue: "un comando armado de diez sujetos irrumpió en mi domicilio. Nos asaltaron, nos tuvieron atados a mis hijos, al personal de casa y a mí durante más de dos horas. Se llevaron todo, coche incluido, todo muy estudiado y milimetrado para hacerlo corto, estamos todos bien, mis hijos se portaron como dos valientes admirables".

Pero eso no fue todo, pues este también quiso expresar sus sentimientos ante lo sucedido, declarando que estaba asustado y molesto, debido a que: "Fue todo muy tenso, delicado y desagradable, esta es la única versión a la que debéis atender. Se están diciendo cosas que no son ciertas, como habitualmente algunos gustan", confesándose así que no estaba de acuerdo con la información dado y por ello quería hablar.

Esto pues como se sabe en Sale el Sol mencionaron que Bosé había tomado la decisión de irse de México dado el terror que sintió tanto por él como por sus dos pequeños, pero este declaró que: " Gracias a todos por el apoyo y la preocupación constante demostrada, pero quedad tranquilos, a mis vecinos de urbanización, los primeros en llegar, mil gracias de corazón. Y a los que tanto especulan con que tras lo ocurrido voy a abandonar México, siento mucho decepcionarles, aquí estoy y aquí me quedaré para hacer frente a lo que sea, en el país más hospitalario del planeta. Seguimos".

Como era de esperarse, inmediatamente surgieron un sinfín de mensajes con muestras de apoyo, cariño y preocupación por el cantante y sus descendientes. Cabe mencionar que un día antes, Miguel reapareció en sus redes sociales sin mencionar ningún detalle del suceso, inclusive se mostró sonriente y dejando ver su cabellera llena de canas, únicamente escribió: "Esta mañana desperté convertido definitivamente en un 'lomo plateado'".

