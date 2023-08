"Mucha gente no la conocía": Sergio Mayer hunde a Wendy Guevara tras ganar 'LCDLF México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque La Casa de los Famosos México llegó a su fin desde hace un par de semanas, los artistas que participaron en el reality siguen dando de qué hablar y en esta ocasión fue el turno de Sergio Mayer. Durante una reciente entrevista, el actor y cantante señaló que Wendy Guevara no era tan famosa antes de entrar al programa de Televisa y decenas de internautas se le fueron encima.

La mañana de este lunes 21 de agosto, el exintegrante de Timbiriche estuvo platicando con Adela Micha en su programa de YouTube Me lo dijo Adela y aquí habló un poco de su participación en el proyecto producido por Rosa María Noguerón. Una de las cosas que destapó el conocido 'Tata' fue que está planeando hacer una gira con los integrantes del team Infierno, donde él producirá el espectáculo y admitió que una persona cercana a él registró el nombre del grupo.

Acto seguido, el esposo de la actriz Issabela Camil aprovechó para señalar que él no es el representante de Wendy como se había especulado y confirmó que la exitosa influencer ahora cuenta con una exclusividad en la empresa de San Ángel, donde ya le empiezan a producir su propio reality. Tras revelar esto, Sergio aseguró que la originaria de León, Guanajuato, alcanzó la fama para ganar la primera temporada de LCDLF México gracias a la exposición que le dio Televisa.

El galán de telenovelas como La fea más bella y Abismo de pasión dijo que él no conocía a la integrantes de 'Las Perdidas' antes de estar en el reality de La Casa de los Famosos México asegurando que miles de personas estaban de acuerdo con su opinión: "Yo no sabía, yo no la conocía, es más por redes (su fama)", expresó mientras que Adela señalaba que no era así y que Guevara contaba con una amplia comunidad de fans antes de entrar.

No, Wendy es Wendy, tiene mucha onda, no fue Televisa".

Mientras Micha insistía en que la influencer fue el alma de este reality, Sergio siguió diciendo que la guapa mujer rubia de 30 años solo tenía fama en la industria de redes sociales: "Perdón pero, lo digo con respeto, yo no soy youtubero, yo no conocía a Wendy, mucha gente no conocía a Wendy, era Wendy, pero era la de 'Las Perdidas'", dijo el actor mientras que Maca Carriedo recordó que en redes muchos decían que esta era 'La Casa de Wendy y unos famosos'.

Tratando de aligerar la tensión de este momento, Sergio se desvivió en halagos hacia la ganadora de los 4 millones de pesos y dijo que la seguirá asesorando para que consolide su carrera en el medio artístico: "Yo se lo dije 'tienes un don', tiene una inteligencia de reacción y de responder, le dije tienes que seguirte preparando, puede ser la comunicadora más importante de este país porque conecta con la gente". ¿Qué opinas de las declaraciones de Mayer?

