Nicola Porcella aclara que todos sus besos son de Wendy Guevara y rechaza a sus amigos

Ciudad de México.- Después de su exitoso paso por Televisa con La Casa de los Famosos México, Nicola Porcella decidió regresar a su tierra para arreglar algunos asuntos personales y saludar a sus amigos, aunque ya les dejó en claro que no deben intentarse propasarse con él, debido a que ahora le es fiel a Wendy Guevara, comentario que enloqueció a sus fans.

El peruano y la líder del clan de 'Las Perdidas' se convirtieron en los favoritos del público, tanto así que les otorgaron el primero y el segundo lugar de la temporada, todo gracias a su divertida personalidad y sin filtros, además del coqueteo que tuvieron que ilusionó a los seguidores del programa, quienes todavía guardan la esperanza de verlos como pareja.

Fue a través de TikTok, donde se viralizó un video en el que se puede apreciar el reencuentro de Nico con sus amigos y fue tal la emoción de verlo después de más de tres meses que uno de ellos de inmediato se le abalanzó y le pidió un beso, pero el actor fue claro al decir que ya tienen dueña y es Wendy, por lo que pidió no le insistieran más.

Amigo- Dame un piquito. Nicola- No, ya no, es a la Wendy", fue la plática que sostuvieron.

El amigo del famoso indicó que debía dárselo debido a que ya había besado a todos sus compañeros de La Casa de los Famosos México, pero él se siguió negando debido a que no era su tipo de hombre: "No, estás viejo y me justan jóvenes", aseguró Nicola entre risas y de algún modo devolvió la ilusión de 'Wencola'.

Algunos de sus fans etiquetaron a Wendy en el video con la intención de animarla a que intente algo más allá de una amistad: "Wendy ahí es mija", "Siempre respetando a su mujer", "Aquí vemos que Nicola no es fácil", "Cuando ya no creo en Wencola vuelven a ilusionarme", "Todas queremos un novio como él", "Wendy lo tienes rendido a tus pies", se lee entre los comentarios.

No obstante, ambos integrantes del 'Team Infierno' han aclarado que lo que hay entre ellos es únicamente una buena amistad y las veces que se llegaron a besar fue por retos, aunque son tan unidos que ahora podrían compartir departamento en Ciudad de México, además de que seguirán pasando tiempo juntos ya que tendrán varias presentaciones por diferentes estados y serán pareja en la próxima telenovela de Juan Osorio.

