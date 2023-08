"No soy colgado": Randall Herrera responde a las críticas por la fiesta de Wendy Guevara

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras coronarse ganadora de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara decidió regresar a su tierra para reencontrarse con su familia y amigos, quienes le tenían preparada una gran fiesta para celebrar su triunfo, así como su cumpleaños número 30, aunque en los últimos días han surgido criticas alrededor de la organización.

Mientras la líder del clan de 'Las Perdidas' se encontraba grabando, el doctor Randall Herrera decidió tomar la batuta de su fiesta, así que se encargó de buscar el lugar, decoración, platillos, música, show e invitados, aunque no todos quedaron conformes y desde antes de que se realizará hubo quejas.

Algunos cuestionaron por qué no invitaron a ciertos familiares o allegados a la influencer, mientras que en la lista hubo muchas celebridades que apenas y la conocían, otros indicaron que Wendy ni siquiera había disfrutado debido a que no dejaban de acosarla con cámaras para pedirle contenido entre fotos, videos y lives.

El maquillista Luis Torres fue uno de los que indicó que tenían abrumada a Wendy Guevara, dado que pudo darse cuenta que muchos habían asistido únicamente para figurar, así que le recomendó reflexionar para darse cuenta quiénes son sus verdaderas amistades y quienes únicamente se aprovechan del buen momento por el que atraviesa.

Por todo lo anterior, Randall decidió romper el silencio y a través de un comunicado explicó que todo lo que se realizó el día del evento fue preparado con meses de anticipación y si estuvo siempre cerca de Wendy fue para que se cumpliera en orden la agenda de planeación, más no por querer figurar ni nada parecido, así que lamentó que muchos quedaran inconformes.

ESPECIAL

Quiero dejar claro que yo en todo momento estuve cerca de ella por qué la fiesta tenía una agenda y estaba pendiente de que se hiciera todo como lo planeado, me la pase corriendo todo el evento ayudando en la recepción para que no se filtraran personas y también revisando que el show estuviera en tiempo y forma, entre muchas cosas que ustedes no tuvieron oportunidad de ver", escribió

De igual modo explicó que no lo hizo por colgarse de la influencer, pues la conoce desde antes del reality de Televisa y no es primera fiesta que le organiza, además de que aclaró que los invitados los eligió con ayuda de su familia y de su mánager, por lo que no habría tenido que ver en esa decisión, aunque si hubo que darse una selección debido a que la originaria de León, Guanajuato es muy querida.

Finalmente, dejó en claro que no pidió nada a cambio y que no es un interesado, debido a que no lo necesita: "A todos esos haters que escriben esas cosas tan ofensivas, yo soy médico y tengo muchos años trabajando, tengo una carrera exitosa mucho antes de conocer a Wendy y yo jamás le pedí nada en lo absoluto".

Fuente: Tribuna