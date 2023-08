Comparta este artículo

Ciudad de México.- En días pasados se estrenó el programa de telerrealidad Hotel VIP, el cual tiene un formato bastante parecido a lo ya visto con La Casa de los Famosos México y el propio Big Brother VIP (hace casi 20 años). Básicamente se trata de meter a un grupo de celebridades en un lugar aislado, donde tendrán que convivir por un tiempo determinado (en este caso 4 meses) y en el que se eliminará a un integrante cada semana.

Como ya muchos saben, Nicolás Vallejo Nágera, mejor conocido en la industria del entretenimiento como 'Colate' ingresó a este reality show y, como era de esperarse, comenzó a contar algunas cosas sobre su eterna pelea legal en contra de Paulina Rubio, con quien estuvo casado aproximadamente 7 años, pero luego de su separación no han terminado las demandas entre ambos, las cuales están principalmente enfocadas en el hijo que ambos comparten.

En un momento de tranquilidad, 'Colate' se encontraba charlando con Jorge 'El Burro' Van Ranking con quien se desahogó acerca de todos los pleitos en los juzgados que ha tenido con la exTimbiriche, siendo que el más escandaloso ocurrió poco antes de que el empresario ingresara al reality show. Según declaraciones de Nicolás, Paulina lo habría demandado por nada más y nada menos que secuestro, así como lo lees.

De acuerdo con lo dicho por 'Colate', se enteró del movimiento legal de su exesposa, porque ésta se habría equivocado al momento de intentar enviar un correo, el cual originalmente enviaría a sus abogados, pero terminó por llegar a la bandeja de entrada de Nicolás: "Me puso una demanda por secuestro". Se cree que la denominada 'chica dorada' estaría acusando al hombre de negocios de haber raptado a su hijo.

Afortunadamente para 'Colate' dicha demanda no pudo proceder, porque los abogados de Paulina Rubio se negaron a imponerla debido a que no procedería, principalmente porque ella sabía dónde se encontraba su hijo y por cuánto tiempo estaría con el empresario, así que no se podía hacer nada: "No, Paulina, no podemos denunciarlo por secuestro, porque sabes bien en dónde está el niño".

Según lo dicho por 'Colate', Paulina Rubio le ha impuesto una gran cantidad de demandas desde que se divorciaron, pero al final de cuentas prácticamente ninguna de ellas ha procedido, aunque ésto sí ha representado un duro golpe en el bolsillo del empresario, puesto en todo este tiempo ha gastado cerca de 3 millones de dólares, lo que se traduce en 51 millones de pesos mexicanos.

Fuentes: Tribuna