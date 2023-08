Pleito en Televisa: Ninel Conde le responde a Mariana Seoane por rehusarse a cantar con ella

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que en Televisa ha nacido una nueva y fuerte pelea, debido a que recientemente la famosa cantante y querida actriz, Ninel Conde, le acaba de dar una contundente respuesta a la famosa cantante y también reconocida actriz de novelas, Mariana Seoane, por haberse rehusado a cantar con ella y decir el por qué de ese desprecio tan evidente ante las cámaras y medios de comunicación.

Como se sabe, la intérprete de Mermelada acaba de señalar que ella jamás va a realizar un dueto con la denominada 'Bombón Asesina', señalando que el motivo era: "Porque no tengo química. Ya en su momento trabajamos juntas en algún proyecto como actrices y la verdad no, no tengo química con ella. No estoy hablando mal de nadie; la respeto, me parece una mujer espectacular y lleva una carrera padrísima también, pero para que yo haga una colaboración se necesita tener química con el artista, yo no tengo nada de química con ella".

En cuanto le cuestionaron sobre las críticas que ha recibido por parte del público por cantar su interpretación de Sálvame de RBD, esta mencionó que no tenía nada que decir más que: "Le deseo lo mejor del mundo pero simplemente no tengo química con ella y yo no voy a hacer jamás, sea mujer o sea hombre, una colaboración con alguien con quien yo no tenga química. Esa es la realidad", negándose a hablar más.

Mariana Seoane. Internet

Tras este hecho, cuando Ninel fue captada por la prensa del programa Hoy y otros medios de comunicación, le cuestionaron sobre que pensaba con respecto a que Mariana se negaba a trabajar con ella, la famosa cantante mencionó que no quería saber absolutamente nada de ese tema que ella no estaba para chismes y no les iba a prestar atención, negándose a entrar a dicha controversia.

De igual forma la intérprete de Bombón Asesino exclamó que ella estaba muy bien y muy feliz con su trayectoria artista y su actual carga de trabajo, destacando que no le interesaba estar envuelta en más escándalos o polémicas que en realidad no tuvieran que ver directamente en ellas, como es el tema de que piensen los demás de lo que hace o deje de hacer en estos momentos.

Finalmente, Conde dijo que los motivos por los cuales su relación con Luis Miguel no funcionó fue su inmadurez, declarando que: "La verdad es que en ese tiempo no era ni el momento. Él andaba… creo que ahorita, al día de hoy ya está un poquito más aterrizado. Ya sabe más o menos lo que quiere… pues, quiere una estabilidad en una pareja. En ese momento yo creo que no era el caso".

Fuente: Tribuna del Yaqui