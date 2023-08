Poncho de Nigris también opina acerca de los labios de Ferka: "Están raros"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde que salió de La Casa de los Famosos México, Poncho de Nigris no ha querido dejar de tener contacto con su público, así que a través de lives les cuenta su experiencia y lo que hace en su día a día, pero esta vez decidió opinar acerca del aspecto físico de Ferka lo cual desató polémica, dado que ambos no tuvieron una buena relación dentro del reality show de Televisa.

Fue uno de los seguidores del regiomontano el que le cuestionó acerca de la apariencia de los labios de la actriz y aunque dudó en tocar el tema, al final respondió y mientras algunos rieron con sus comentarios, otros lo criticaron por hablar de cuerpos ajenos: "No sé si tenga un problema ahí. No me quiero adelantar a comentar nada. No sé si tenga una infección. Tiene los labios raros. No sé", comenzó diciendo Poncho de Nigris.

Como que le cayó mal el tratamiento que le hicieron. A lo mejor por eso cayó gorda, por el p…nche labio", finalizó el influencer.

Pero De Nigris no fue el único que de alguna forma se burló de su compañera, debido a que le hicieron la misma pregunta a Sergio Mayer, quien no quiso dar comentarios, pero no pudo evitar soltar la carcajada al igual que su esposa Issabela Camil, lo cual fue tomado por los usuarios como una burla y les recordaron que después ellos se ofenden cuando les llueve el hate.

¿Qué le paso en los labios a Ferka?

A lo largo de la temporada la ex de Christian Estrada fue muy criticada en redes sociales por el aspecto de sus labios, debido a que el inferior es mucho más abultado, razón por la que incluso le pusieron apodos y le crearon memes, pero ella aclaró en una entrevista que fue consecuencia de haberse inyectado biopolímeros y que después de años ha dejado de afectarle lo que puedan decir.

¡Qué padre! Ya he visto, que si camello... Ya conté lo que me pasó en los labios, pero imagínate, eso está cañón, o sea, se burlan; soy una mujer que me acepto como soy, no tengo ninguna cirugía estética, más que lo único que me hice, que por eso no me he hecho otra cirugía, fue lo de los labios, hace seis o siete años", dijo Ferka.

La actriz se hizo de varias enemistades en La Casa de los Famosos México debido a su fuerte personalidad y que habló mal de algunos de sus compañeros, justo como de Poncho y Sergio, a quienes acusó de ser machistas, así como de rebasar la línea del respeto con sus estrategias, por lo que a la fecha no se pueden ver ni en pintura.

