¿Por órdenes de Clara Chía? Esto hay detrás de la FOTO de Shakira Neanderthal

Ciudad de México.- Aunque han pasado ya varios meses desde que Shakira hizo oficial su separación de Gerard Piqué e incluso el exfutobolista no ha tenido empacho en dejarse ver en público con su actual pareja, la joven Clara Chía, al parecer ambas mujeres no dejan de lado la pelea por esta separación. Según fanáticos de la nueva novia del catalán, la cantante colombiana está detrás de la información de la filtración de información sensible sobre la nueva pareja del culé, por lo que ahora, en señal de venganza, esta difundió una humillante foto de la ganadora del Grammy.

En abril del presente año, se insinuó que la interprete de Te Felicito, Suerte, Antología u Ojos Así era la que estaba detrás de la filtración de la identidad de la actual pareja del exjugador del FC Barcelona a medios españoles, por lo que con ello, surgió el acadio de la prensa y por ende, también el coraje hecho de parte de los fans de la originaria de Barranquilla. Cabe decir que después surgió la canción que se estrenó al lado del productor Argentino Bizarrap (BZRP) y bueno, se desató más el coraje hacia la joven de 24 años.

Aunque no hubo nada confirmado por ninguna de las partes, actualmente en rede ssociales se ha hecho viral la imagen de una mujer presuntamente de la época Neanderthal que es muy parecida a la cantante y compositora de 46 años de edad. Revelan que la persona que está detrás de la polémica foto es Clara aunque no de manera directa, sino que por sus instrucciones, amigos y fans de la rubia se encargaron de viralizarla con el fin de desprestigiar a la famosa, valiéndose un poco del racismo que hay de parte de los españoles a los latinos a quienes de manera despectiva se les llama ‘sudacos'.

Esta polémica imagen apareció en la red social Instagram y forma parte de la publicidad del Musée-Parc d'Europe consacré aux Dinosaures et à la Préhistoire (Museo-Parque Europeo dedicado a los Dinosaurios y la Prehistoria), ubicado en la ciudad de Mèze, en Francia. Con el fin de publicitar la exposición, se muestra a una mujer de la época Neardental que cuenta con un peinado similar al de la famosa, lo que llevó a que internautas insistieran en que en realidad era la compositora y no una mujer que sí fuera de aquella época aunque claro está, se creara con inteligencia artificial.

Entonces, ¿todos provenimos de Shakira?", se lee en el video.

Aunque para muchos la nueva novia de Gerard Piqué es la que está detrás de esta publicidad, lo cierto es que la imagen lleva varios años en las redes sociales y el Internet debido a que forma parte de una campaña que sacó la revista National Geographic con el objetivo de ilustrar de una forma más llamativa a qué se refiere la evolución de las especies. La fotógrafa solo se usó para la versión impresa pero ahora se ha hecho tendencia en las plataformas digitales.

Pese a tales aclaraciones, los fans de la cantante han insistido en que sí es Clara Chía la que está detrás de este movimiento que ha resurgido la foto, al tiempo que otros simplemente han insistido en que es una coincidencia. Por ahora basta decir, ni la canéate o incluso su expareja se han pronunciado pues como se sabe, siguen en la disputa legal por la custodia de Milán y Sasha, hijos de ambos queines actualmente viven en Miami tras la mudanza oficial de la colombiana de Barcelona a Estados Unidos.

Fuente: Tribuna