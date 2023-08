Productora de 'Hoy' confirmaría si Nicola Porcella se integra a 'LEBEH' con Wendy Guevara

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy reconocida productora del programa Hoy, Andrea Rodríguez Doria, recientemente brindó una entrevista para reporteros del espectáculo, en la cual se sinceró y confirmó si era verdad o mentira que el famoso actor y reconocido deportista de origen peruano, Nicola Porcella, podría llegar a integrarse a Las Estrellas Bailan en Hoy, al lado de la famosa y muy querida influencer de las redes sociales, Wendy Guevara.

Como se sabe, Porcella es un reconocido actor, deportista y presentador de origen peruano que llegó a la Ciudad de México hace tres años, integrándose de inmediato a Televisa debido a que la hoy difunta productora, Magda Rodríguez, lo trajo desde su natal Lima para que fuera uno de los participantes del polémico reality show deportivo de la empresa San Ángel, Guerreros 2020, dónde demos que lo que se proponía lo cumplía en cualquier ámbito.

Tras este debut en la televisión mexicana, Rodríguez le dió bastante exposición mediática al invitarlo constantemente al programa matutino antes mencionado, en el que demostró también ser un gran elemento en la conducción, aunque usualmente estaba en las dinámicas haciendo reír y divertir al público con sus ocurrencias tan espontáneas que sorprendían a todos y que para muchos lo pusieron en el radar.

Es por ese motivo que ahora que salió de La Casa de los Famosos México y su bum ha Sido más impresionante, se le cuestionó a Rodríguez si piensa en invitarlo a formar parte del reality show de baile dentro del programa y con Wendy como pareja, a lo que ella señaló que por el momento no lo veía posible, dado a que tanto él como Guevara están muy ocupados y no sabe si podrían comprometerse con el proyecto como se requiere.

Con respecto a si lo llevaría como conductor de planta, haciendo compañía Andrea Legarreta, Galilea Montijo y al resto de los presentadores, ella señaló que no veía el porque no hacerlo, pues era un gran talento y en Perú era conocido por su papel ante las pantallas de programas, así que señaló que podría hacerlo, que era una opción que se podia considerar, pero que por el momento no era algo que haría por lo antes mencionado.

