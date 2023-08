Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso reportero de Venga la Alegría especializado de los espectáculos, Gabo Cuevas, recientemente empleó sus redes sociales para denunciar que tuvo una fuerte pelea con un oficial de Policía en plena vía pública, señalando que este lo amenazó con su arma y que en ese momento el pensó que lo asesinaría, recordando uno de los casos más polémicos del 2021 y creando gran conmoción entre sus miles de seguidores.

Fue a través de sus historias en Instagram que Cuevas compartió un video en el que se puede ver el momento en el que se encuentra hablando con un policía, el cual señaló que lo había detenido mientras que él iba conduciendo de un evento hacía su hogar en la Ciudad de México, por lo que primero que nada mostró la calle en la que se encontraba y lo que había en sus alrededores por si algo llegaba a pasarle.

Este motivo debido a que mientras que estaba detenido y hablando con el oficial, este tenía su mano por encima de la funda de su arma, por lo que el exparticipante del Quiero Cantar comenzó a decir que lo estaba amenazando y cuando el Policía se defendió, Cuevas le señaló que sostener de esa manera el arma era una contundente amenaza en su contra, declarando que era reportero y no iba a serle fácil verle la cara, por lo que le respondió que sí tenía influencias.

Ante este hecho, el exparticipante de Survivor México le dijo que venía de trabajar, que no tenía motivos para detenerlo y que legalmente debía decirlos, pero que ni eso hizo, a lo que este siguió con el tema de las influencias, por lo que el reportero mencionó que debía de detener mejor a los que iban en excesos de velocidad, además de recalcar que al no ser oficial de tránsito no podía pedirle que se bajara del vehículo y por eso no iba a hacerlo.

Tras esto, Cuevas mediante sus redes sociales mencionó que tuvo mucho miedo y pensó que iba a perder al vida a manos del oficial, dado a que por su mente pasó el delicado tema del reconocido actor de Televisa que falleció a los 22 años, Octavio Ocaña, pues después de que varios Policías lo detuvieron, lo sometieron y le dispararon justo en la parte trasera de la cabeza, queriendo cubrir su crimen diciendo que él solo se disparó durante la persecución.

Finalmente, el reportero del matutino producido por Maru Silva compartió unos fragmentos de lo que se vivió en el caso del difunto actor de Vecinos, reviviendo una de las tragedias más impactantes en el mundo del espectáculo en los últimos años, pues aún cuando han pasado casi dos años, las cosas siguen sin resolverse y uno de los involucrados sigue prófugo de la justicia.

Fuente: Tribuna del Yaqui