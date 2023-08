Rihanna le da la bienvenida a su segundo hijo con A$AP Rocky; se trata de un varón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A comienzos de este año, 2023, el mundo se encontraba expectante con el espectáculo del medio tiempo de Super Bowl, ¿la razón? Sería la primera vez que Pepsi no estaría encargado del magno evento, por otro lado, Rihanna sería la encargada de dar el show, por lo que todas las miradas estaban puestas en la cantante de Diamonds, pero pese a todo lo que la gente se llegó a imaginar, la realidad es que nadie estaba preparado para lo que ocurriría después.

Aquella noche, Rihanna apareció frente a millones de ojos con un outfit completamente rojo, el cual cubría por completo la parte superior de su cuerpo, esto debido a lo esponjoso que se encontraba, para este momento, los fans de la cantante de I Can't Remember to Forget You comenzaron a especular que podría ser que la famosa estuviera esperando a un bebé, debido a lo abultado de su vientre.

La gran sorpresa llegó, cuando la famosa abrió su abrigo; fue entonces que una pequeña pancita de embarazo se dejó ver frente a todos los presentes. Más tarde, la gente se mostró contrariada en la extinta Twitter, y es que, si bien hubo quienes aplaudieron que Rihanna haya realizado un espectáculo frente a una plataforma sobre varios metros en el piso, hubo algunos más que criticaron a la famosa porque consideraron que su espectáculo no fue tan bueno.

Luego de varios meses de este evento, el medio TMZ, reveló que Rihanna, de 35 años, y su pareja A$AP Rocky, de 34 años, ya le dieron la bienvenida a su segundo bebé. Según datos del portal estadounidense, la intérprete habría dado a luz en secreto a su nuevo hijo a principios de este mes de agosto, más exactamente el día 3. El alumbramiento habría ocurrido en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Hasta el momento se desconocen algunos detalles acerca del pequeño, pero según los informantes, el nuevo descendiente de la también diseñadora de modas es un varón y aunque no se sabe su nombre, la fuente indicó que comenzaba con la letra 'R', probablemente esto como un guiño al propio nombre de Rihanna, aunque esto tampoco ha sido confirmado, puesto como se sabe, la famosa suele ser muy hermética en todo lo relacionado a sus hijos.

Tan solo hay que recordar que en mayo del 2022, Rihanna y Rocky le dieron la bienvenida a su primer hijo juntos, el cual fue nombrado RZA Athelston Mayers, como un guiño al famoso líder del Wu-Tang Clan. Si bien, RiRi captó varias fotografías de su pequeño, lo cierto es que no las compartió sino hasta unos días después de que el menor cumplió su primer año, por lo que es posible que los fans deban esperar hasta 1 año para conocer al nuevo integrante de la familia de la artista.

