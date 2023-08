Rosalía lanzaría nueva canción con Quevedo; tiraría tremendas indirectas a Raw Alejandro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hasta hace unos meses, Rosalía y Rauw Alejandro parecían tenerlo todo: Fama, dinero, salud y amor. Los fans de esta pareja no cabían de la felicidad al ver que la 'Motomami' por fin había encontrado una relación estable, cosa que según algunas entrevistas añejas, se le habría dificultado, al grado en el que dejó de creer en el amor hacía los hombres, por lo que se le vinculó amorosamente a la actriz trans Hunter Schafer.

Hasta hace algunas semanas Rosalía estaba dando algunas entrevistas en las que aclaraba que si bien, caminaría hacia el altar con Rauw Alejandro, lo haría solamente hasta que concluyera su gira mundial, la cual le había consumido mucho tiempo de su vida privada. También destacó que, hasta el momento, no había podido comenzar con los planes de la ceremonia, pero destacó que estaba pensando en conseguir un vestido Vera Wang para la ocasión.

Fotografía de Rosalía y Rauw Alejandro

De manera sorpresiva, Rosalía y Rauw Alejandro anunciaron su separación de un momento a otro, lo que dejó atónitos a los fans, porque la pareja siempre dio la impresión de estar sumamente enamorada, lo cual no encajaba del todo bien, por lo que se llegó a creer que, la única razón por la que la 'Motomami' y el cantante de música urbana terminarían sería porque él la habría engañado con una modelo de Instagram conocida como Valeria Duque.

Esta creencia se vino abajo cuando el propio Rauw Alejandro lanzó el tema Hayami Hana, el cual está completamente dedicado a Rosalía, sin embargo, hasta el momento se desconocen exactamente los motivos por los que la pareja decidió separarse, lo que sí se sabe es que los fanáticos de la cantante española estallaron de euforia en días recientes porque salió a la luz una canción de Rosalía en colaboración con Quevedo.

En dicho tema se pueden escuchar ciertas estrofas que darían a entender que están enfocadas en tirar indirectas en contra de Alejandro, tal y como se puede escuchar en el fragmento onde dicen: "Nunca me quisiste", lo cual causó mucho más revuelo entre los seguidores de Rosalía, quienes consideraron que la estrella de música urbana habría seguido los pasos de Shakira y habría decidido facturar con su sufrimiento.

Pero... esta canción no fue promocionada en ninguna de las redes sociales de Quevedo y de Rosalía... ¿por qué? Resulta ser que este tema no es oficial de la 'Motomami'. Por mucho que pueda sorprender a los fans, esta pieza no fue cantada por ninguno de los dos famosos, resulta que fue creada con base en una inteligencia artificial, lo cual causaría gran sorpresa en más de uno, sobretodo porque las voces que se escuchan son prácticamente idénticas a las de los famoso.

Fuentes: Tribuna