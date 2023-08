"Siempre lo voy a amar": Wendy Guevara defiende a Nicola Porcella de las críticas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Nicola Porcella recibió una ola de críticas el fin de semana, debido a que no asistió a la exclusiva fiesta de Wendy Guevara, razón por la que algunos internautas lo tundieron y lo acusaron de haber utilizado a la influencer dentro de La Casa de los Famosos México para acaparar reflectores y colarse a la gran final.

Por esta razón, la integrante del clan de 'Las Perdidas' decidió romper el silencio y a través de uno de sus en vivos le pidió a los fans que no se enganchen, pues comprende perfecto que él ahora está ocupado y que tuvo fuertes razones para no acompañarle, pero eso no quita la gran amistad que lograron forjar dentro del reality.

Nico es mi amigo y lo quiero mucho, siempre va a tener mi amistad para cuando lo necesite. A mucha gente les gustó como nos llevamos y todo lo que hicimos, pero Nico tiene su vida, sus cosas, sus proyectos y si nos juntamos en uno que chingón", comentó.

La estrella de Internet destacó que el peruano tuvo que viajar a su país para atender asuntos personales que dejó pendientes, así como comenzar a vender su departamento y algunas de sus pertenencias para poder establecerse en México y más adelante traer con él a su familia, así que no tiene ningún problema con que no haya acudido al evento, además de que previamente le había avisado.

No crean que él va estar pegado a mí, no mam…n. Estuvimos en un reality que ya termino, lo quiero y lo amo mucho como amigo, pero él va a hacer su vida como yo la mía", platicó la famosa creadora de contenido.

Además, es importante destacar que durante la fiesta que tuvo lugar el pasado sábado 19 de agosto, Nicola Porcella se comunicó con ella a través de una videollamada para felicitarla, así que no es que ya la haya olvidado ni algo parecido, al contrario ahora habrá muchos motivos que los unan y por los que seguramente los seguirán viendo juntos.

De acuerdo a entrevistas que han otorgado, ambos integrantes del 'Team Infierno' podrían compartir departamento, además de que el productor Juan Osorio reveló que los tiene contemplados para que formen parte de su próxima telenovela como pareja y junto a todos sus compañeros realizarán una gira en la que presentarán shows por diferentes estados del país, así que 'Wencola' todavía no ha llegado a su fin.

