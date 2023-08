"Son falsas acusaciones": Marisol Sosa habla de la pelea con Anel Noreña por su herencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa y reconocida cantante, Marysol Sosa, acaba de brindar una entrevista a varios medios de comunicación en la que habla sobre la pelea legal que mantiene con su propia madre, Anel Noreña, por los presuntos maltratos hacía ella y temas de la herencia de José José, su difunto padre y reconocido cantante, afirmando que lo que dijo "son falsas acusaciones".

Cómo se sabe, hace una Semana que Noreña en una entrevista para Ventaneando afirmó que estaba en malos términos con su hija menor a causa de su yerno, debido a que sintió temor de que él fuera a agredirla físicamente después de que tuvieron una fuerte discusión familiar por cuestiones de la herencia que dejó el fallecido cantante, declarando que Marysol no podía usar el nombre de su padre para monetizar, además de afirmar que renunció a su herencia.

Ahora, ante este hecho, Sosa frente a los medios de Televisa y otras empresas, mencionó que sí había denunciado a la herencia, señalando que: "Fue en un post it, según yo recuerdo, pero sí exactamente, yo por dinero y menos con mis familiares me voy a seguir metiendo en problemas", afirmando que a ella no le interesaba lo que había en el testamento de su padre si eso iba a separarla de su hermano y su madre, que ella está en la mejor disposición para que todo se lleve en paz.

Con respecto al tema de si su esposo quiso agredir a la presentadora del programa Hoy, Sosa declaró que: "¡ay no!, esas son falsas acusaciones, y creo que en cierta forma lo dijo muy bien, porque fue algo que ella sintió, porque de que haya pasado no, no somos agresivos, no somos violentos", negando de forma categórica que su esposo haya pensado en ponerle una mano encima a su madre ya sea en esa o cualquier otra discusión.

Finalmente, sobre el evento al que acababa de presentarse para cantar, afirmó que deseó que su madre la buscara, destacando que: "Nada me hubiera encantado más que hoy haber recibido una llamada de ella (Anel Noreña), para decirme: 'Oye que dios te bendiga y que te vaya muy bien en tu evento', no fue así, me mandó felicitar hace como 15 días, sin embargo, 48 hrs antes de esto, salió a decir lo que salió a decir", dijo notandose decepcionada.

Fuente: Tribuna del Yaqui