Ciudad de México.- Desde que el mes comenzó, el trío de hermanos de Yahritza y su esencia se han tenido que enfrentar al desprecio de miles de mexicanos, quienes se tomaron muy a mal sus comentarios con respecto a la gastronomía mexicana, así como el creciente ruido que resuena durante las mañanas en la Ciudad de México. Dichas declaraciones sucedieron durante una entrevista ocurrida en el mes de febrero, pero por alguna razón recientemente se volvió viral, lo que desató la furia de propios y ajenos.

Aunque los intérpretes de Frágil se encargaron de lanzar un video de disculpa en el que revelaron que se habían expresado mal y asumiendo su responsabilidad sobre lo ocurrido, la realidad es que la molestia de la gente no hizo más que acrecentar, sobretodo si se toma en cuenta que figuras como Maryfer Centeno, afamada grafóloga y analista del lenguaje corporal, reveló que parecía que habían forzado a los hermanos a dar dichas declaraciones.

Luego de esto Yahrtiza y sus hermanos se mantuvieron en silencio y únicamente se dedicaban a recibir el ataque de la gente en sus redes sociales. Aunque poco se sabía sobre sus pensamientos, los mexicanos no pudieron pasar por desapercibido el hecho de que el trío canceló su presentación en el país, la cual programada para el próximo 10 de septiembre, lo que significaba que, en efecto, habían notado el enojo que la gente sentía hacia ellos.

Yahritza revela que teme por el bienestar de su hermano

Recientemente, Yahritza y su esencia decidieron hablar sobre la mencionada polémica a través de una entrevista realizada por Pepe Garza, reconocido influencer y locutor de música regional mexicana, quien de hecho, llegó a defender a los hermanos argumentando que sus declaraciones no eran de mala fe y tenían derecho a expresar aquello que no les gustaba. Durante la reunión, la adolescente se podía ver afectada y al borde del llanto.

Yahritza reveló que, aunque no decían nada al respecto, sí que les habían afectado todos los comentarios negativos que habían recibido. En el caso de ella, aseguró que podía aguantar lo que le llegaran a decir, pero no soportaría que algo malo le ocurriera a su hermano, quien presumiblemente había recibido la mayor cantidad de críticas únicamente por decir que le gustaba el "chicken", aunque la joven aclaró que esto era por cuestiones de salud y no porque sintiera especial desagrado por la comida mexicana.

"Yo ya ni quería salir por el miedo de que me miraran y de que me fueran a hacer algo. Era más de mi hermano porque lo que menos quiero es que algo le pase. Era más la preocupación por él, no era para mí, para mí no me importa lo que digan."

Asimismo, en medio de la polémica surgió un video en el que se podía ver a Yahritza hablando en inglés y mencionando que solo hablaría español cuando ella así lo quisiera. Dicha controversia también fue aclarada durante la entrevista. Según declaraciones de la adolescente, no le molesta hablar en español, pero sí tiene especial predilección por el inglés porque es el idioma que utiliza para hablar en el país en el que vive, Estados Unidos.

"Hablo español todos los días con mis papás, pero yo me siento más cómoda hablando en inglés, por la razón que crecí hablando ese idioma. No es que no me gusta hablar en español, sí, canto en español, no me molesta hablar español", sentenció la cantante.

Fuentes: Tribuna