Ciudad de México.- En medio de su festejo por su cumpleaños 34, salió a la luz que Belinda habría recibido un lujoso regalo de parte de quien mucho se ha especulado que es su nuevo novio, el empresario Gonzalo Hevia Baillères. Así lo reveló el reportero Gabriel Cuevas, quien en el programa de radio y televisión Fórmula Espectacular, dio a conocer que “el heredero del Palacio de Hierro” le regaló a Belinda un ostentoso automóvil.

Me enteré que a mi hermana Belinda la está consintiendo su novio, tanto que le regaló un cochezaso, cochezaso, de esas marcas que ni sé decir... un coche de alta gama... no anda con ella en Disney, él le mandó el presente a su casa", contó el comunicador.

Sin embargo, luego de que algunos medios retomaran esta información, la cantante española no se quedó de brazos cruzados, y según detalló la periodista Flor Rubio en el programa Venga la Alegría, ya salió a desmentir esta información. "Belinda le escribe a Gabriel y le dice 'por favor desmientan esa información, no me regalaron un coche, no me dieron ningún regalo caro y yo estoy soltera, sin compromisos".

la comunicadora aseguró que a también actriz agregó que se encuentra de viaje a DisneyWorld, en Estados Unidos, para celebrar su cumpleaños: "Estoy acompañada solamente de mis amigas y mis mejores amigos disfrutando de este parque de diversiones como cada año'". Finalmente, Rubio subrayó: "Está sola caballeros, así que mucha atención, no le regalaron ningún coche, gracias Belinda por aclararlo".

Cabe mencionar que desde que terminó su compromiso con Christian Nodal, la cantante y actriz ha sido vinculada con algunos galanes, pero el nombre de Gonzalo Hevia Baillères es el que ha sonado más fuerte, no obstante, en esta ocasión Belinda ha querido dejar claro que no tiene nada que ver en el terreno sentimental con el empresario.

Hace solo unas semanas, en una entrevista con Daniel Sosa, Belinda reveló que su primer beso fue un momento inolvidable, pero la situación tomó un giro inesperado cuando su novio, Christopher Uckermann, decidió terminar la relación. Ambos disfrutaron de un noviazgo dulce y a cantante rememora con claridad aquel preciso instante en el que compartieron su primer beso, afirmando que es un recuerdo imborrable.

Belinda relata con una sonrisa que tanto ella como Uckermann eran novios desde pequeños y que la ruptura ocurrió mientras ambos participaban en la telenovela Aventuras en el tiempo. Sin previo aviso, el actor decidió que ya no quería estar con ella, lo cual sumió en la tristeza a Belinda, quien pasó algún tiempo llorando. Incluso al día siguiente, no sentía deseos de presentarse en el set de grabación de la telenovela.

