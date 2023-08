Wendy Guevara rompe el silencio y habla del pleito entre Paola Suárez y Marlon Colmenarez

Ciudad de México.- Hace poco más de una semana, Wendy Guevara se coronó como la indiscutible ganadora de La Casa de los Famosos México, reality show en el que resaltó por sus ocurrencias y por mantener unido al team infierno. Todos recordarán que, cada vez que un participante de dicho cuarto salía nominado, ella se encargaba de lanzar retos, los cuales prometían que harían en caso de que ayudaran a que tal o cual concursante continuara en el programa.

Si bien, estar en aislamiento durante 10 semanas es algo complicado, la realidad es que la 'Perdida' se mantuvo fuerte hasta el final del programa, es por esto que cuando salió, sus expectativas sobre el exterior se encontraban sumamente elevadas, ya que, esperaba que todo le fuera bien, cuando la realidad es que se ha tenido que enfrentar a las inconformidades de sus amigas, Paola Suárez, Kimberly Irene y hasta de Marlon Colmenarez.

Como algunos sabrán, tanto Paola y Marlon han mantenido una guerra de indirectas a través de redes sociales y es que, tal ha sido el pleito que Marlon ya pidió de manera abierta que le ofrezcan unas disculpas y dejen de hablar de él, cosa que parece no va a ocurrir, tal y como Suárez dejó en claro al tuitear una fotografía de un esqueleto mirando el celular, a la cual le puso como pie de página: "El Pug (en referencia a Marlon) esperando mis disculpas".

Wendy Guevara se vuelve la ganadora de 'La Casa de los Famosos México'

Como era de esperarse, esta guerra de indirectas tiene preocupada a Wendy Guevara, quien si bien aseguró que sus amigos están sumamente divertidos por las ocurrencias entre el striper de la CDMX y la 'Perdida', la realidad es que a ella le gustaría que dejaran de discutir, puesto se trata de dos personas a las que tiene un gran aprecio, empezando por Suárez, quien fue su amiga desde que ambas eran pequeñas.

Por otro lado, Wendy destacó que no busca que Paola y Marlon se "caigan bien" entre sí, pero sí les gustaría pedirles que ya no se ataquen el uno al otro. También destacó que, pretende hablar con Suárez para que las cosas se calmen; sin embargo, se desconoce cuándo ocurrirá esto, en especial porque la 'Perdida' ni siquiera fue a la gran fiesta que le organizaron a Guevara el pasado fin de semana por su triunfo en La Casa de los Famosos México.

"Yo no quiero que se estén peleando hermanas, de verdad yo los amo mucho a los dos y he pasado cosas con Paola desde niña, a Marlon también, mueren yo lo único que les pido es que no peleen ellos dos, yo sé que se están defendiendo, yo ahorita voy a hablar con Pao, yo los amo y aunque uno no le caiga bien al otro o no se caigan bien unos con otros,pues ya, pero no hay que pelear, hay que estar a gusto, bonito…"