Yahritza destapa que su familia era "pobre" y que no les alcanzaba ni para "frijoles"

Ciudad de México.- Luego de más de tres semanas de cancelación masiva, Yahritza aceptó dar una entrevista al youtuber y locutor del regional mexicano, Pepe Garza, en la que buscó sacar su lado más vulnerable y expresar que, pese a lo que los mexicanos han llegado a declarar sobre ella y sus hermanos (haciendo especial énfasis en que ellos no eran humildes y no respetaban sus raíces), la realidad era completamente distinta.

Y es que, en redes sociales se ha pintado una imagen sumamente soberbia de los cantantes de Frágil, en la que se les ve como jovencitos engreídos por crecer en Estados Unidos, hecho que fue desmentido por Yahritza, quien no tuvo miedo en hablar un poco sobre el duro pasado que tuvieron que vivir tanto ella como sus hermanos por provenir de raíces humildes. Según declaraciones de la cantante, sus padres tuvieron que "batallar" por sacarla adelante a ella a 'Mando' y a el 'Jairo'.

Yahritza también reveló que, la situación en su hogar a veces era tan difícil que ni siquiera les alcanzaba para comprarse unos buenos zapatos o comida, incluso indicó que, en ocasiones, ni para comer frijoles les alcanzaba. Asimismo, la adolescente indicó que le parecía lamentable que los mexicanos no apoyaran a sus compatriotas solo porque nacieron en Estados Unidos, resaltando el hecho de que, es debido a esta situación que ellos no conocen mucho acerca de la cultura del país azteca.

"Nosotros también éramos bien pobres, una vez mis papás también batallaban en comprarnos zapatos, comida. A veces ni les alcanzaban para los frijoles, ni nada. Y pues al mirar que los mexicanos no apoyan a los mexicanos. La gente cree que tu no apoyas al país, pero no crecimos allá, no sabemos mucho de México."